Joshua se vraća u ring u subotu navečer u Londonu nakon dva uzastopna poraza protiv Ukrajinca Oleksandra Usyka. Britanac je rekao da će se povući ako doživi treći uzastopni poraz.

"Hoću. Umirovit ću se ako izgubim. Nisam ovdje da se borim s ljudima. Ako ljudi žele da se umirovim, umirovit ću se", rekao je Joshua za Daily Mail.

"Neću se boriti ako ljudi to ne žele. Ne radi se čak ni o novcu, već o konkurentima. To je ono što je važno. Pritisak dolazi s poslom. Kad odem u mirovinu, bit ću miran. Stavili ste me pod toliki pritisak i kad završim, okovi će se skinuti. Smijat ću se i uživati ​​u životu", izjavio je Joshua.

Joshua će u subotu pokušati ostvariti svoju prvu profesionalnu pobjedu od prosinca 2020. godine, kada je nokautirao bugarskog boksača Kubrata Puleva.