Boksačka priredba pretvorila se u kaos, radio i suzavac: 'Ovo je nevjerojatno'

Joe Laws, britanski boksač, povukao se iz svoje borbe u Nigeriji nakon što se našao usred napada suzavcem u dvorani. Laws se trebao boriti protiv Elvisa Ahorge u meču punom tenzija u Lagosu, gdje su glavnu borbu večeri predvodila dvojica popularnih influencera s društvenih mreža. Kaos je izbio u petak kada su navijači bez ulaznica pokušali silom ući u dvoranu kako bi gledali glavnu borbu Portablea protiv Cartera Efea, javlja britanski The Sun.

Sigurnosne snage su na kraju upotrijebile suzavac kako bi stavile situaciju pod kontrolu i udaljile osobe bez ulaznica. Laws, koji se u tom trenutku zagrijavao, našao se usred svega i bio pogođen plinom.

Navodno je strgnuo bandaže s ruku i napustio dvoranu, odbivši boriti se nakon uznemirujućih scena.

Basit Adebayo borio se protiv Lorena Japheta kada su oba borca i sudac počeli kašljati, nakon čega je meč zaustavljen.

Komentator je rekao:

“Izgleda da ćemo morati napraviti pauzu kako bi se ljudi pribrali.”

Drugi komentator dodao je:

“Dobivena je potvrda da u zraku ima suzavca.”

Snimka je brzo postala viralna na društvenim mrežama, dok su navijači, pa čak i boksači, ostali u šoku...

Svjetska prvakinja Claressa Shields navela je:

“Ovo je stvarno nevjerojatno.”

Drugi su na društvenim mrežama dodali:

“Što se, zaboga, događa?”

Jedan komentar glasio je:

“Sudac je dobro reagirao, brzo razmišljanje.”

Na kraju su se borbe nastavile nakon što je osiguranje evakuiralo dvoranu i udaljilo osobe bez ulaznica.

POGLEDAJTE VIDEO: Marko Milun po prvi put otkrio: 'Pogodilo me nenormalno. Tjedan dana nisam mogao spavati'