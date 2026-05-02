FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIVLJE SCENE /

Boksačka priredba pretvorila se u kaos, radio i suzavac: 'Ovo je nevjerojatno'

Boksačka priredba pretvorila se u kaos, radio i suzavac: 'Ovo je nevjerojatno'
×
Foto: Screenshot The Sun

Kaos na boksačkoj priredbi u Nigeriji

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
2.5.2026.
11:09
VOYO logo
VOYO logo

Joe Laws, britanski boksač, povukao se iz svoje borbe u Nigeriji nakon što se našao usred napada suzavcem u dvorani. Laws se trebao boriti protiv Elvisa Ahorge u meču punom tenzija u Lagosu, gdje su glavnu borbu večeri predvodila dvojica popularnih influencera s društvenih mreža. Kaos je izbio u petak kada su navijači bez ulaznica pokušali silom ući u dvoranu kako bi gledali glavnu borbu Portablea protiv Cartera Efea, javlja britanski The Sun. 

Sigurnosne snage su na kraju upotrijebile suzavac kako bi stavile situaciju pod kontrolu i udaljile osobe bez ulaznica. Laws, koji se u tom trenutku zagrijavao, našao se usred svega i bio pogođen plinom.

Navodno je strgnuo bandaže s ruku i napustio dvoranu, odbivši boriti se nakon uznemirujućih scena. 

OVDJE možete vidjeti tu situaciju. 

Basit Adebayo borio se protiv Lorena Japheta kada su oba borca i sudac počeli kašljati, nakon čega je meč zaustavljen.

Komentator je rekao:

“Izgleda da ćemo morati napraviti pauzu kako bi se ljudi pribrali.”

Drugi komentator dodao je:

“Dobivena je potvrda da u zraku ima suzavca.”

Snimka je brzo postala viralna na društvenim mrežama, dok su navijači, pa čak i boksači, ostali u šoku...

Svjetska prvakinja Claressa Shields navela je:

“Ovo je stvarno nevjerojatno.”

Drugi su na društvenim mrežama dodali:

“Što se, zaboga, događa?”

Jedan komentar glasio je:

“Sudac je dobro reagirao, brzo razmišljanje.”

Na kraju su se borbe nastavile nakon što je osiguranje evakuiralo dvoranu i udaljilo osobe bez ulaznica.

BoksSuzavac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike