Boksačka priredba pretvorila se u kaos, radio i suzavac: 'Ovo je nevjerojatno'
Kaos na boksačkoj priredbi u Nigeriji
Joe Laws, britanski boksač, povukao se iz svoje borbe u Nigeriji nakon što se našao usred napada suzavcem u dvorani. Laws se trebao boriti protiv Elvisa Ahorge u meču punom tenzija u Lagosu, gdje su glavnu borbu večeri predvodila dvojica popularnih influencera s društvenih mreža. Kaos je izbio u petak kada su navijači bez ulaznica pokušali silom ući u dvoranu kako bi gledali glavnu borbu Portablea protiv Cartera Efea, javlja britanski The Sun.
Sigurnosne snage su na kraju upotrijebile suzavac kako bi stavile situaciju pod kontrolu i udaljile osobe bez ulaznica. Laws, koji se u tom trenutku zagrijavao, našao se usred svega i bio pogođen plinom.
Navodno je strgnuo bandaže s ruku i napustio dvoranu, odbivši boriti se nakon uznemirujućih scena.
OVDJE možete vidjeti tu situaciju.
Basit Adebayo borio se protiv Lorena Japheta kada su oba borca i sudac počeli kašljati, nakon čega je meč zaustavljen.
Komentator je rekao:
“Izgleda da ćemo morati napraviti pauzu kako bi se ljudi pribrali.”
Drugi komentator dodao je:
“Dobivena je potvrda da u zraku ima suzavca.”
Snimka je brzo postala viralna na društvenim mrežama, dok su navijači, pa čak i boksači, ostali u šoku...
Svjetska prvakinja Claressa Shields navela je:
“Ovo je stvarno nevjerojatno.”
Drugi su na društvenim mrežama dodali:
“Što se, zaboga, događa?”
Jedan komentar glasio je:
“Sudac je dobro reagirao, brzo razmišljanje.”
Na kraju su se borbe nastavile nakon što je osiguranje evakuiralo dvoranu i udaljilo osobe bez ulaznica.
