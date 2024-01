Andrew Campos prije nekoliko dana pobijedio je Daniela Renteriju za samo 46 sekundi i obranio naslov u perolakoj kategoriji, a nakon meča šokirao je javnost onime što je rekao u intervjuu.

Amaterski borac Campos, naime, nije govorio o meču koji možete pogledati OVDJE, već je 'olakšao dušu' u ispovijesti o svojoj privatnoj situaciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Osjećam da je to ono što mi je suđeno učiniti, zato me je Bog poslao na ovu zemlju. Osjećam da ne zaslužujem ništa od ovoga, ja sam grešnik. I ja živim u tami dugo, pušim travu svaki dan, gledam pornografiju, ali odustao sam od svega toga, život sam predao Gospodinu i sad sam tu, zazivaš ime njegovo i vjeruješ u njega. On vam može promijeniti život. Živio sam u tami, ali sada sam na svjetlu", rekao je.

Njegove izjave šokirale su brojne fanove, koji smatraju da nisu bile prikladne jer je previše toga otkrio, a ništa nije bilo povezano sa sportom kojime se bavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.

Tekst se nastavlja ispod oglasa