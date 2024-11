Jake Paul poklonio se Mike Tysonu: 'On je najveći ikad'

Prije meča provokacije, uvrede i Tysonov šamar, a nakon lijepe riječi. Jake Paul se nakon pobjede nad Mike Tysonom u Teksasu jutros po našem vremenu poklonio legnedarnom Mikeu za vrijeme davanja izjava u ringu...

"Prije svega, Mike Tyson... Takva je čast... Braćo, dajte da vas čujem pozdrav za Mikea! On je najveći ikad koji se bavio ovim. On je GOAT. Ugledao sam se u njega, inspirira me i ne bih danas bio ovdje da nema njega. Ovaj čovjek je ikona i čast je boriti se s njim. Očito je i najtvrđi i najopasniji čovjek na planeti. Bilo je teško kao što sam i očekivao da će biti."

