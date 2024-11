Jake Paul, poznati YouTuber, u subotu je ujutro po hrvatskom vremenu pobijedio Mike Tysona jednoglasnom sudačkom odlukom u Teksasu, nakon osam rundi po dvije minute. Vlado Božić, eminentni boksački trener, gospodin prije svega, javio nam se brzo nakon meča. Nije iznenađen ishodom borbe, kaže, jer je prevelika razlika u godinama.

"Jake Paul je 31 godinu mlađi, to je to. Iskreno ću ti reći, lako se praviti pametan, ali baš sam nekim ljudima govorio, ako Mike i uspije nešto napraviti to će biti u prvim rundama. Jednostavno, razlika u godinama je ogromna, predugu je Tyson imao pauzu. Ljudi zaboravljaju jednu bitnu stvar - Mike nije pravi odavno i kad je boksao profesionalno svoje mečeve u posljednjoj etapi svoje karijere prije 20 godina. Tyson nije pravi kad je boksao puno ozbiljnije i u kontinuitetu", izjavio je za Net.hr Vlado Božić.

Nastavio je Vlado pričati...

"Nisam iznenađen, Jake Paul je inteligentan, ima kontinuitet treninga i mečeva i očito da se ne boji. I 'nadrogiran' je. Kad kažem nadrogiran, mislim na stereoidima, medikamentima, isto kao i Tyson. Oboje su 'nadrogirani'. Tyson je sam priznao da je na terapiji testosterona, a Jake Paul je isto bio 'nadrogiran'. Nema tu nikakve kontrole, zato što to nisu službeni mečevi, osam rundi po dvije minute ne može biti ozbiljno. Gledaj Silvijo, što ti uvijek govorim, to je cirkus, show, only in America."

Jednu stvar posebno navodi...

"Ja to cijenim, meni je to impresivno, simpatično, nemam ništa protiv toga. S te showbusiness strane meni je to skroz OK. Tko može zaraditi novce i na kakav način, svaka mu čast."

Smijali su se Jake Paulu, ali ide mu - zasad...

"Jake Paul, YouTuber, kako je krenuo, od kud je krenuo, što je napravio, mislim svaka mu čast. Očito da čovjek ima klik za to. Zaradio je ogromne novce, ali ne samo to. Sad će biti još veći hype oko njega, još veći šušur, svi će gledati da mu netko otkine glavu i to je to. Netko će se i pojaviti da mu glavu otkine jer će krivo procijeniti u biranju suparnika i dogovaranju mečeva, ali vrlo dobro oni procjenjuju s kim i kako. To se planira mjesecima unaprijed, godinu unaprijed. S te strane se ne bojim da će fulati, ali s emože potkrasti greška. Prije ili kasnije, netko će Jake Pauli glavu otkinuti", zaključio je Vlado Božić.

