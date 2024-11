Dugogodišnji prijatelj Mikea Tysona rekao je da mu je Iron Mike otkrio da je ošamario Jakea Paula za vrijeme posljednjeg sučeljavanja pred meč jer mu je Paul stao na nogu. Izvjestili smo o tome jutros...

Paul je stao na prednji dio Tysonove desne noge i brzo pomaknuo nogu unazad na vaganju za njihovu borbu u petak na stadionu AT&T. u Teksasu. Tyson je tada desnom rukom udario Paula po licu i pokazao prstom prema tlu prije nego što su dvojicu muškaraca razdvojili. To je bio znak da ga ne nagazio, a isto tako, Jake Paul, poznati YouTuber, ušao je u osobni prostor Mike Tysona (čitaj unio mu se u lice).

"Jake je stao na Mikeovo stopalo što je izazvalo reakciju Mikea Tysona", rekao je Tom Patti, jedan od Tysonovih dugogodišnjih prijatelja, SMS-om za USA Today Sports.

“Bio sam tamo i Mike mi je upravo to rekao", dodao je.

Patti i Tyson zajedno su trenirali pod vodstvom Cusa D'Amata u Catskillu u New Yorku i živjeli zajedno u D'Amatovoj kući od 1982. do 1987., rekla je Patti. Patti je 2016. izabran u Nadzorni odbor okruga San Joaquin (Kalifornija), a Tyson je za USA Today Sports kazao da je on bio taj koji je prvi potaknuo Pattija da krene u politiku.

Patti je rekao da je bio u Irvingu kada se odigrala drama na vaganju. Nakon što su se Tyson i Paul izmjenjivali na vaganju, borci su otišli do jednog kraja pozornice. Tamo je Paul dopuzao do Tysona prije nego što je ustao i, očito, lijevom nogom stao na Tysonovo desno stopalo.

“Moje osobno mišljenje je da Jake pokazuje nepoštovanje prema Mikeu i to nije u redu, baš ga ponižava. Puza prema njemu, pa juriša na njega, omalovažava ga, kao da je neka vrsta životinje koja tetura. Mike ga je postavio na mjesto'', rekla je Patti.

