Habazin potvrdila odlazak u mirovinu: 'Srce je govorilo jedno, ali tijelo nije moglo'

Najbolja hrvatska boksačica, Ivana Habazin, poražena je u subotu od Natashe Jonas. Bio je to meč za ujedinjenje titula u velter kategoriji po WBC-u (koji je držala Ivana) i IBF-u (koji je držala Jonas), a na kraju je Britanka kući odnijela oba. Nakon meča Habazin je izjavila kako joj ta borba ojedno bila i posljednja te kako odlazi u boksačku mirovinu.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Ta je izjava iznenadila mnoge, a sjajna boksačica javila se putem videa i potvrdila kako je njena odluka konačna i kako se više ne planira vraćati u ring.

"Evo me vratila sam se na Floridu nakon meča. Znam da svi iščekuju hoću li potvrdit svoju odluku koju sam objavila, da sam se umirovila. Rekla sam da je to moja posljednja borba i definitivno je posljednja. Ta odluka nije donešena naglo. U principu ja sam već 2022. Kad sam boksala za WBC Silver rekla ako ne pobijedim taj meč ne mogu ići na WBC svjetsku titulu. Da sam izgubila meč protiv Kinge Magyar ne bi mogla ići dalje i jednostavno svaki meč je bio ili sve ili ništa"

Ivana se u dvominutnoj video poruci osvrnula i na cjelokupnu svoju karijeru od početka do kraja, a otkrila je i kakvi su joj planovi za budućnost: "To je bilo 14 godina, 30 mečeva, četiri svjetske titule i mislim da je to i više nego dovoljno. Ono što mogu napraviti je zahvaliti se svima koji su me podržavali i eto nadam se da ću u budućnosti doći s nekim novim planovima. Zasad nemam, ovoga, neki cilj što će biti iduće niti što ću raditi i čim ću se baviti."

Ivana Habazin u boksačkoj karijeri odradila je 30 profesionalnih borbi i upisala 23 pobjede i sedam poraza. Sedam puta završavala je svoje protivnice nokautima dok je nokautirana bila samo jednom. Osvojila je i tri svjetske titule u dvjema različitim kategorijama, u velteru je bila prvakinja po IBF-u i WBC-u, a u srednjoj kategoriji po IBO-u.

