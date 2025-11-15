Adam Masaev impresivno debitirao u KSW-u i poslao snažnu poruku ostatku divizije

Neporaženi borac Adam Masaev, koji je u meč ušao s omjerom 10-0, obilježio je svoj debi u poljskoj KSW organizaciji na spektakularan način. Na priredbi KSW 112, održanoj 15. studenog 2025. u Szczecinu, Masaev je u potpunosti dominirao i završio domaćeg borca Macieja Kazieczka već u prvoj rundi.

Dominacija od prve sekunde

Iako je Kazieczko imao prednost domaćeg terena, Masaev nije gubio vrijeme. Nakon otprilike minutu i pol početnog ispitivanja snaga u stojci, s lakoćom je srušio Poljaka na tlo. Odmah je pokazao superiornost u grapplingu, brzo prešavši u dominantnu poziciju punog dosjeda (full mount), ne ostavljajući protivniku prostora za obranu.

Ekspresni završetak unatoč kontroverzi

Iz te pozicije, Masaev je bez problema uzeo leđa protivniku. Nakon nekoliko udaraca kojima je pripremio završnicu, zaključao je čvrsto gušenje s leđa (rear-naked choke). Kazieczko nije imao izbora nego tapkati i predati borbu nakon samo 2 minute i 33 sekunde prve runde.

Ipak, Masaevljev debi nije prošao bez mrlje. Na službenom vaganju prekoračio je dopuštenu težinsku granicu za čak 2,6 kg, zbog čega mu je oduzeto 50% honorara. Unatoč tome, svojim je fenomenalnim nastupom poslao jasnu poruku ostatku divizije i potvrdio status borca na kojeg treba računati, produživši svoj savršeni profesionalni omjer na 11-0

