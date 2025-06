Procurili rezultati testiranja: Boksačica koja je osvojila olimpijsko zlato ipak je muškarac

Imane Khelif ipak je biološki muškarac, potvrdilo je novo istraživanje. Alžirska boksačica nastupala je na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. nakon što joj je zabranjen nastup na Svjetskom prvenstvu 2023 nakon što su rezultati analize kromosoma pokazali muški kariotip koji su sada izašli u javnost preko američkog novinara Alana Abrahamsona.

Te rezultate je Olimpijski odbor demantirao uoči Olimpijskih igara i dopustio Imane nastup u Parizu gdje je došla do zlatne medalje, a mnoge su suparnice bile ogorčene što se Imane natječe sa ženama. Abrahamson piše kako je u posjedu rezultata testiranja koje je provedeno u New Delhiju u nacionalnom laboratoriju, koji je verificiran i od Udruge američkih patologa i od Međunarodne organizacije za standardizaciju sa sjedištem u švicarskoj Ženevi.

Ovu vijest su s oduševljenjem dočekali poznati protivnici Imane Khelif. J.K. Rowling je napisala kako je "ovo pobjeda za žene jer ih muškarci sada neće moći nasmrt pretući u ringu", a Pierce Morgan odmah se obrušio na, kako on kaže, Woke brigadu. "Woke brigade koje poriču biologiju vrijeđale su me i ponižavale jer sam govorio da je nečuveno i opasno da Khelif prebija žene na Olimpijskim igrama. Spreman sam za njihovu ispriku", napisao je kontroverzni voditelj.

It’s a win for women because they won’t be battered to death in the ring by men.

If you had any idea what physical tests women go through routinely in their lives you’d know a cheek swab is no bigger deal than flossing your teeth.

Any more moronic questions, wing them over. https://t.co/Qa40hjn1CQ — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 2, 2025

The biology-denying woke brigade abused and shamed me for saying it was outrageous and dangerous for Khelif to be beating up women at the Olympics. I’m ready for their apology, but won’t hold my breath. https://t.co/aQtWyX7nSW — Piers Morgan (@piersmorgan) June 2, 2025

World Boxing je izjavio da je obavijestio Alžirski boksački savez da će Khelif morati proći test ako želi nastupiti na Eindhoven Box Cupu u Nizozemskoj od 5. do 10. lipnja.

POGLEDAJTE VIDEO: Pletikosa izdvojio igrača za budućnost hrvatske reprezentacije: 'Oduševio nas je!'