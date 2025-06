Legenda nam razotkrila Jonesa: 'Za nekog je to bilo nesportski, za mene nije'

Jon Jones (37.) umirovio se i više ga, ako ne dođe do nekog preokreta i promjene planova, nećemo gledati u UFC-u. Ova šokantna vijest odjeknula je svijetom borilačkih sportova. Jon Jones, čovjek kojeg mnogi smatraju najvećim MMA borcem svih vremena, tako je prelomio i donio odluku koja je postala vijest broj 1 u borilačkom svijetu. Informaciju je prvi objavio predsjednik UFC-a, Dana White, a Jones ju je ubrzo potvrdio, zatvarajući tako jedno od najdominantnijih, ali i najburnijih poglavlja u povijesti sporta. Njegovim umirovljenjem, privremeni prvak Tom Aspinall promoviran je u neospornog kralja teške kategorije.

Igor Pokrajac, proslavljeni bivši hrvatski MMA borac, Hrvat s najviše nastupa u UFC-u (13), za portal Net.hr prokomentirao je Jonesovo umirovljenje.

"Nisam očekivao ovo, nikako... Očekivao sam da će se Jon Jones vratiti u kavez i odraditi još tu jednu borbu, protiv Aspinalla ili koga god već. Kako bilo, Jon Jones ostavio je veliki trag u slobodnoj borbi. Ja sam njegov veliki fan. Koliko je za MMA javnost ova njegova odluka očekivana, toliko i nije", kazao nam je u uvodu Igor Pokrajac.

Dugo Jonesa nije bilo u elitnom Octagonu...

"Nije, ali se nakon toga vratio. Prošao je kroz Ciryl Ganea kao kroz papir, a Ciryl Gane nije bezazlen borac. Njemu je to bila jedna od lakših borbi. Žao mi je što je do ovog došlo, što Jones više neće biti dio MMA svijeta. Sigurno može još dosta pružiti u slobodnoj borbi."

Poki nije razočaran Jonesovom odlukom...

"Nisam razočaran, to je njegova odluka. Svaki borac ima dobar razlog zašto odlazi u mirovinu, bilo to na vrhuncu ili na zalasku karijere. U takve odluke ne treba ulaziti, ne trebaju rasprave zašto neki borac ide u mirovinu. Treba poštovati svaku odluku. Znam da je svakom borcu teško odlučiti se za odlazak, tako je bilo i meni. Jones nije odradio nikakvu oproštajnu borbu i zbog toga ima od mene još veći respekt. Treba imati hrabrosti i reći kad je dosta i odustati od svega."

Spominje se i nesportski život, da Jones i nije baš živio po postulatima sportaša...

"Dobro, to sam čitao i ja iz medija. Nisam to vidio, niti sam bio dio toga. Znamo da je Jon Jones imao neprilika i sa zakonom, sa drogom i sa tim i takvim stvarima. To je njegov život. Radije gledajmo čovjeka kroz prizmu sportaša, borca koji je stvarno rušio rekorde i bio najmlađi UFC prvak. Ja bih se zadržao na tome, ne bih gledao njegovu tamnu stranu, ne jer je čovjek stvarno bio vrhunski borac i toliko toga ostvario u UFC-u. Uživali smo u njegovim mečevima. Preporučio bih ljudima da pogledaju njegove borbe dok je bio tek na početku u UFC-u. Napravio je puno stvari".

Foto: Profimedia

Jon Jones je, bez sumlje, bio velik borac, ali u svom stilu njegovao je stalno i prljavi potez. Otvorenom ispruženom rukom i prstima je išao suparnicima u lice i znao, kao što je to bio slučaj protiv Stipe Miočića, ubosti suparnika u oko. Jones to stalno radio, volio je zaklanjati suparnicima vid i da procijeni distancu, a suci su mu to dopuštali...

"Istina. Bez obzira što je bio velik borac i talentiran do kraja, imao je neke poteze poput spomenutog ili čak bočnog udarca nogom u nisko koljeno, a na taj način je dolazio lako do udarca u koljeno. Meni to recimo nije nesportski, to je bio njegov stil borbe. Znate, svaki borac ima neku svoju karakteristiku po kojoj je poznat, Jones, McGregor, Khabib, svatko ima nešto svoje. Nekom je to nesportski, nekom nije. Žao mi je što odlazi u mirovinu, ali je definitivno velik borac, najveći poluteškaš ikad, jedan od najvećih MMA boraca ikad, ali ne i najveći UFC teškaš. Ta titula rezervirana je za našeg Stipu Miočića", zaključio je Igor Pokrajac.

POGLEDAJTE VIDEO: MMA antagonist odlazi u mirovinu: Jon Jones, genij s mrljama, zaključio karijeru