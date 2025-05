Ivan Erslan (33., 14-4) ponovno ulazi u UFC kavez. Borac iz zagrebačkog American Top Teama nastupa u Montrealu na UFC 315 priredbi, a s druge mu strane stoji opasni Novozelanđanin Navajo Stirling (27., 6-0).

Bit će to Erslanov drugi nastup u najelitnijoj svjetskoj MMA promociji. U kavez će Ivan Erslan ući u noći sa subote na nedjelju, 10. na 11. svibnja, s početkom oko 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu.

Podsjetimo, Erslan je u debiju u UFC-u izgubio od Iona Cutelabe (31, 19-10) podijeljenom sudačkom odlukom. U tom je meču bio ozlijeđen, ali ovo mu je prilika da sad pokaže sve što zna. Erslan ne traži alibije za taj poraz u debiju u UFC-u. I sam priznaje kako je puno bolje mogao odraditi taj meč. Jednostavno, Ion Cutelaba (31., 19-10) bio je prije 8 mjeseci bolji i pobijedio. Ali, sad je Ivan Erslan full spreman. U kutu će Erslanu biti Conan Silveira, glavni trener ATT-a Florida, Ivanov dugogodišnji glavni trener iz ATT-a Zagreb Dražen Forgač i trener ATT-a Zagreb Luka Jelčić, koji se Ivanu početkom tjedna u Montrealu pridružio. Od početka pripremnog kampa za UFC 315 priredbu Jelčić je aktivno uključen u Ivanov trenažni proces. Stoga, bilo mu je važno da Luka dođe, da ima Erslan s kim trenirati i da je u Kanadi netko njegov.

Igor Pokrajac Hrvat je s najviše nastupa u UFC-u - 13 - jako dobro poznaje Ivana Erslana. Trenirali su zajedno u ATT-u i sparirali, pomagali jedan drugom za mečeve. Zanimljivo, ali Pokrajac nam je u podcastu u listopadu 2023. otkrio kako je izgubio u sparingu od Erslana.

"Dobio me prije par godina kad sam bio na zalasku karijere", priznao nam je Pokrajac 11. listopada 2023.

Ivan Erslan nam je pak, gostujući isto u podcastu Net.hr-a samo 4 mjeseca prije nego što nam je Pokrajac to rekao, ispričao svoju stranu priče sparinga s Pokrajcem.

Prije 11 godina, dakle 2014., na njihovom prvom sparingu Poki s kojim je Ivan danas dobar, prije navedenog, slomio mu je nos...

"Da vidiš, kako si iskopao tu informaciju... Je, pozvao me jedan zajednički prijatelj da idem pomoći Igoru Pokrajcu za meč i boksali smo nešto i Poki je rekao spuštaš glavu puno. Sljedeća situacija je da me pogađa nogom u glavu i lomi mi nos. Ja gledam, ništa mi nije bilo jasno. Rekao sam 'vratit ću se ja Igore, sve ću ti ovo naplatiti, tako da'... Sad smo super, ali naplatio sam mu ja kasnije, i dalje se on borio i trenirao. Sad smo kvit", rekao je Ivan Erslan.

Pokrajac je za portal Net.hr najavio meč Ivana Erslana i Navaja Stirlinga. Razgovor smo počeli tim sparingom...

"To kad sam ga dobio je bio naš prvi sparing, tad sam ja bio u full treningu, spreman. Njega je tada na sparing doveo Hambi, tek je počinjao i nije bio dobar kao što je sad. Kad je on mene dobio, kao što sam ti u podcastu rekao, ja sam bio na zalasku karijere, a on full spreman i u treningu. Tad se on spremao za meč. Puno smo si pomagali kad smo trenirali zajedno, kad smo se spremali za mečeve. Erslan mi je stvarno pomogao u svim mojim pripremama, on mi je bio najveća pomoć u svim mojim borbama za koje sam se spremao kasnije. Puno je kompletniji sad i puno bolji", rekao je Igor Pokrajac.

Što Poki očekuje u meču Erslana i Stirlinga?

"Erslan je puno čvršći borac od Navaja. Erslan je odradio jako dobre pripreme, bio je u Miamiju, spremio se dobro. Dražen Forgač i ekipa su s Erslanom i sigurno su mu dobro složili taktiku, kako dobiti Navaja. Erslan je jači u hrvačkom dijelu, a i u boksačkom i mislim da će Erslan pobijediti i da ćemo svjedočiti prvoj pobjedi jednog Hrvata u UFC-u koju smo dugo čekali".

Posljednji hrvatski borac koji je pobijedio u UFC-u je legendarni Mirko Cro Cop Filipović (50) koji je to napravio prije 10 godina u Poljskoj protiv GabrielaGonzage.

"Ivan Ima priliku postati prvi hrvatski borac nakon Mirka s pobjedom u najjačem svjetskom kavezu i vjerujem da mu je i to poseban motiv. Kao što ga je jedan novinar pitao na press konferenciji da 10 godina jedan Hrvat nije pobijedio u UFC-u, nadam se da će to biti Ivan".

Dakle, ključ Erslanove pobjede protiv Stirlinga je?

"Ovisi o tome kako sama borba krene. I Navajo je radio taktiku za Erslana, gledao je njegove mečeve. Mi priželjkujemo Ivanovu pobjedu, kakva god ona bila - na bodove ili prekidom, submissionom. Uopće nije bitno kako ga dobio, samo da ga Erslan dobije. Vjerujem u Ivana da će on to odraditi kako treba. Vidim jednostavno da Erslan ima puno više od Navaja, da je kompletniji od Navaja i trebao bi imati presing prema Navaju, pošto je dosta dugačak borac. Ima dobar stand up. Ne smije dopustiti da se Navajo razmaše i da ide prema naprijed. Ja bi ga na Ivanovom mjestu stiskao i očekujem da ga Ivan pritišće sa svojim razornim udarcima i imat će jako dobre šanse jer ima dobre ruke. Svi smo uz Ivana, vjerujemo u pobjedu", zaključio je Igor Pokrajac.

