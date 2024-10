Je li Fedor Emelianenko najveći borac ikad u slobodnoj borbi i tko bi u prime timeu pobijedio u meču Emelianenka i Stipe Miočića? Pitali smo to slavnog Igora Pokrajca, Hrvata s najviše nastupa u UFC-u (13).

"U svoje vrijeme Fedor Emelianenko bio je najbolji MMA borac, ali nije najveći i najbolji ikad i na to pitanje je generalno stvarno teško dati odgovor. Svako vrijeme nosi svoje borce, velikane, adute, svaki period je obilježio netko. Teško je reći tko je najveći ili najbolji borac u mješovitim borilačkim sportovima ikad, ne teško nego nemoguće. Recimo, u ovo vrijeme teškaša je Stipe Miočić, statistički. Miočić i Jones dijele to neko prvo mjesto. Ja to dijelim po kategorijama i po vremenu kad je bilo ako ne razumijete. To je isto kad govore i postavljaju pitanja - bi li Mike Tyson dobio Muhammad Alija u boksu? Ne može se odogovoriti na to pitanje, različita doba, različiti boks i različite generacije. Svako vrijeme ime nekog svog najvećeg i najboljeg tog vremena", objasnio je za Net.hr Igor Pokrajac, a na naše pitanje - tko bi u prime timeu pobijedio u meču Emelianenka i Stipe Miočića - govori kao iz topa...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ma Stipe, Stipe, Stipe, definitivno".

Foto: Profimedia

Zašto je Pokrajac tako siguran?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Miočić ima čišći boks, a hrvanje mu je isto bolje. Fedor nije imao takve direkte, nego je kažnjavao darivano, bacao dosta swingove, ulazio je u svoje suparnike i bacao ih na tlo, a potom eksplozivno udarao. Stipe je puno bolji na podu što se tiče hrvanja, partera, kontroli poda. Emelianenko, ono u čemu je u stvari bio najbolji zapravo, baratao je polugama, ali generalno je Stipe bolji. On je i bivši Golden Gloves of America šampion, makar je to Otvoreno prvenstvo SAD-a u amaterskom boksu, najbolji tamošnji boksački turnir dosta upitan ponekad. Na tom turniru su pobijeđivali raznoliki boksači, X-Y i ovisi o konkurenciji pojedine godine. Nekad je bila megajaka, nekad slabija, zato kažem ovo upitan ponekad, iako iznimno cijenjen i priznat. Tko zna tko je bio u određenom vremenu na tom prvenstvu, tko se borio, osvajao, natjecao", zaključio je Stipe Miočić.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavni Igor Pokrajac, čovjek s najviše nastupa u UFC-u od svih Hrvata, gostovao je u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana ; 'Da sam taj dan otišao na avion vjerojatno bih umro, a Mislav Vučetić Kure je pravi ratnik'

Tekst se nastavlja ispod oglasa