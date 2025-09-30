Hrvatski borac glumi uz veliku zvijezdu Hollywooda: Pohvalio se fotografijom s premijere

Japanski borac s hrvatskom putovnicom, Satoshi Ishii prelazi na velika platna, a u svom debiju stiže u kino dvorane diljem svijeta.

Stiže tako 38-godišnji Satoshi i u hrvatska kina 2. listopada u filmu The Smashing Machine u kojem glumi uz velikog, doslovno, Dwaynea "The Rock" Johnsona. Riječ je o biografskoj drami Bennyja Safdieja koja prati život legendarnog UFC prvaka Marka Kerra.

Emily Blunt igra Kerrrovu bivšu suprugu Dawn Staples, a film prikazuje streloviti uspon borca koji je osvojio dva uzastopna UFC turnirska naslova te njegovu bolnu borbu s ovisnošću izazvanom ozljedama i lijekovima protiv bolova.

Hrvatskoj publici film donosi i spominjanje Branka Cikatića, koji je ostavio dubok trag u povijesti PRIDE-a, a u filmu se mogu vidjeti i poznata lica borilačkog sporta, od Basa Ruttena do Oleksandra Usika.

Na američku premijeru na Beverly Hillsu stigao je i Satoshi Ishi koji se na Instagramu pohvalio fotografijom s The Rockom.

"Bez riječi sam od emocija", napisao je 'Hrvat Išić', a u komentarima mu se javio i Stefan Leko koji je ostavio emotikone vatre.

