Borba za ujedinjenje titula u teškoj kategoriji između Tysona Furyja i Oleksandra Usika dogovorena je prije nekoliko dana. Borit će se u Saudijskoj Arabiji, a datum borbe nije poznat.

U opciji su dva datuma, borit će se ili 23. prosinca ili u siječnju iduće godine, a dogovoren je i revanš.

No ono što je sporno je to što je hrvatski boksač, Filip Hrgović trebao biti na redu za borbu s Usikom za IBF titulu. Hrgović je opet preskočen, a i on sam je već nekoliko puta rekao kako ga ostali borci izbjegavaju.

No ovoga puta nije samo preskočen, nego ako se između Usika i Furyja dogodi revanš Hrgović bi se mogao dosta načekati za svoju šansu u osvajanju titule.

Međutim do toga možda neće doći i hrvatski boksač ipak bi imao priliku za borbu. ESPN-ov novinar Mike Coppinger objavio je da je IBF u kampove Usika i Furyja poslao pismo s jasnom porukom, ako se oni neće boriti s Hrgovićem pronaći će nekoga tko hoće.

U pismu je navedeno da se pobjednik borbe za apsolutnog prvaka mora boriti protiv izazivača Filipa Hrgovića za IBF-ov pojas i da nema mjesta izlikama.

Ako se njih dvojca ipak dogovore za revanš, Filip će se za pojas boriti protiv idućeg dostupnog izazivača, a to je u ovom trenutku bivši prvak teške kategorije, Anthony Joshua.

