HRGOVIĆ OBJASNIO ZAŠTO NEĆE GLEDATI JOSHUU I RUIZA: Poslao i poruku Hrvatskom olimpijskom odboru

Zadovoljan sam nastupom i sada vjerujem da mogu postati i svjetski prvak, kazao je hrvatski boksač Filip Hrgović nakon pobjede u dvoboju teške kategorije u Riyadu protiv 37-godišnjeg američkog boksača Erica Molinu, kojeg je nokautirao u trećoj rundi.

Hrgović se nametnuo od samog početka meča i 15 sekundi prije isteka prve runde srušio je serijom udaraca Molinu, kojeg je spasio gong za istek runde. Nakon pola minute u drugoj rundi Molina je opet srušen, no Amerikanac se potom vratio s nekoliko opasnih udaraca. Filip 20 sekundi prije isteka druge runde udarcem u jetra šalje Molinu i treći puta na pod, ali ponovno zvono odgađa kraj borbe.

No, minutu prije kraja treće runde Hrgović desnim krošeom obara i po četvrti puta Molinu, a sudac konačno prekida neravnopravnu borbu. Hrgoviću je deseta pobjeda u isto toliko profesionalnih borbi, a Molina mu je dosad bio najozbiljniji protivnik s obzirom da se Amerikanac meksičkih korijena čak dvaput borio za titulu svjetskog prvaka.

Želim još uvijek na Olimpijske igre

Nakon meča porazgovarao je Hrgović s novinarom RTL-a Borisom Jovičićem.

“Sve je prošlo fenomenalno. Anthony Joshua ga je završio u 4. rundi, Wilder u devetoj, ja u 3. Nije me iznenadio, očekivao sam da će krenuti jako u 1. rundi. U 2. rundi sam primio nekoliko udaraca, vidio sam tu da je gotov, malo sam se uspavao. Očekivao sam teži meč, ali eto, prejak sam!, rekao je Hrgović za RTL.

Ponovo se Filip osvrnuo na priču o ilegalnim udarcima u potiljak koje je navodno zadao Molini.

“Sudac je u ringu, da je bilo nešto, on bi me upozorio, rekao sam da je to rat i nema pardona u ringu. To nisu ilegalni udarci, njegova je greška jer je okretao glavu. Mogao je i on mene udariti”, rekao je Hrgović.

“Krajem veljače u Londonu. Imam veliku želju predstavljati Hrvatsku na OI usprkos svim sankcijama kojima maše WBC”, priznao je Hrgović.

“Joshua mi je drag, ali tradicija je tradicija. Mora se ići proslaviti u McDonalds“, rekao je Hrgović.

Hrgović je rekao da dolazi u Hrvatsku u utorak ujutro.

