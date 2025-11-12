FREEMAIL
Poznati MMA sudac nakon kontroverznih borbi Delije i Aspinalla: 'Od sada će se kažnjavati'

×
Foto: Louis Grasse/px Imagens Via Zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

U pravilu MMA borci drže šake otvorenima netom prije kontakta s protivnikom, a sada bi mogli biti malo oprezniji

12.11.2025.
13:45
Sportski.net
Louis Grasse/px Imagens Via Zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
Jedan od najpoznatijih UFC-ovih sudaca, Herb Dean govorio je o pravilima oko uboda u oko nakon nedavnih kontroverzi u borbama Toma Aspinalla i Ciryla Ganea te Ante Delije i Walde Cortes-Acoste

Dean se nedavno pojavio u podcastu Believe You Me Michaela Bispinga.. "Postoji pravilo da je prekršaj ispružiti prste prema očima protivnika. To pravilo već postoji, ali ga nismo dosljedno provodili. Sada ćemo to početi primjenjivati", kazao je Herb Dean. 

Sve o UFC-u čitajte na portalu Net.hr.

"Ljudi nisu navikli vidjeti da se oduzima bod, jer to obično činimo tek kad prekršaj stvarno nanese štetu i poremeti tijek borbe. Ali ovo je opasan prekršaj i ako netko nastavi izvoditi opasne pokrete, trebali bismo početi oduzimati bodove prije nego što netko bude ozlijeđen", kazao je Dean što bi značilo da ubod u oko vrlo lako može značiti poraz za onog koji to počini. 

"U MMA-u imamo sustav od jednog boda. Većina borbi u tri runde završava 29-28. Ako oduzmete jedan bod, pretvarate većinu pobjeda u neriješene ishode. Ali moramo nešto učiniti, i to je jedna od stvari na kojoj radimo i koja će se uskoro početi primjenjivati". 

U pravilu MMA borci drže šake otvorenima netom prije kontakta s protivnikom, a sada bi mogli biti malo oprezniji ako se ova pravila počnu primjenjivati. Ante Delija bio je krivac za ubod u oko svoga protivnika u prošloj borbi. Odluka da se meč prekine pa zatim nastavi bila je kontroverzna, a ako se primjeni ovo o čemu je govorio Dean, Delija bi u svom slučaju dobio kazneni bod.

POGLEDAJTE VIDEO: KSW 112: Borbe vrhunskih MMA boraca gledajte samo na platformi VOYO

UfcMmaHerb Dean
