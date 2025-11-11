Tragedija u SAD-u: Bivši UFC borac pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji

Bivši UFC borac Godofredo “Pepey” Castro preminuo je u zatvoru u američkoj saveznoj državi Floridi, a prema prvim informacijama, riječ je o samoubojstvu, prenijeli su američki mediji.

Castro je imao 38 godina. Prema izvješću šerifovog ureda okruga Broward, stražar je tijekom redovne večernje provjere, oko 20 sati u subotu, pronašao bivšeg borca bez svijesti u ćeliji.

Zatvorsko osoblje odmah je započelo s reanimacijom, a ubrzo su stigli i spasioci koji su ga prevezli u obližnju bolnicu, gdje je, nažalost, proglašen mrtvim.

Istraga je u tijeku, no policija zasad ne sumnja na kazneno djelo. Točan uzrok smrti bit će poznat nakon službene obdukcije.

Castro je bio poznat kao karizmatičan i eksplozivan borac, koji je u UFC-u nastupao između 2012. i 2018. godine, ostvarivši pet pobjeda i šest poraza.

Karijeru je započeo u Brazilu, a svjetsku prepoznatljivost stekao je sudjelovanjem u emisiji The Ultimate Fighter: Brazil”“, nakon čega je potpisao ugovor s najjačom MMA organizacijom na svijetu.

Posljednjih godina borio se s privatnim problemima. Početkom 2024. godine uhićen je u Deerfield Beachu zbog navodnog obiteljskog nasilja, a uz jamčevinu od 120.000 dolara zadržan je u pritvoru zbog imigracijskog nadzora.

Vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov prijatelj i bivši kolega iz “TUF Brazil” showa, Rony Mariano Bezerra, koji se oprostio emotivnom objavom:

“Nažalost, nije izdržao pritisak i oduzeo si je život. Ovo neka bude upozorenje svima – borci mogu izgledati snažno, ali ako im je um slomljen, sve postaje preteško. Bio si prijatelj, brat i borac kakav se rijetko rađa. Počivaj u miru, Pepey.”

