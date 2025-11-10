'Nitro': Nova su vremena, svi borci su odlični, a Batur će pobijediti Kitu

Ljubitelje MMA-a krajem godine očekuje prava poslastica – 29. studenoga 2025. u Areni Varaždin održat će se FNC 25. Glavna borba večeri bit će susret između iskusnog Michala Kite i Martina Batura, a snage će od hrvatskih boraca odmjeriti i Antun Račić, koji se bori protiv Izraelca Itaya Trantera, kao i Jure Jurić, koji će se suočiti s Wojciechom Ozgom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatski borac u lakoj kategoriji, Filip "Nitro" Pejić, prokomentirao je za Net.hr kako vidi dvoboj večeri, ali je i pohvalio organizaciju FNC 25.

"Nema više onoga da će biti slabije, da će borbe biti dosadne. Sve je to sada na višoj razini. Cijela organizacija. U svakom događaju možemo pronaći odlične borce koji, iako nisu nužno velika imena, ne smiju biti podcijenjeni jer su to stvarno veliki profesionalci koji se znaju jako dobro boriti. Siguran sam da će cijeli događaj biti veliki spektakl i da će gledatelji imati razloga za biti zadovoljni ponuđenim," rekao je Pejić. Što se tiče glavne borbe večeri između Hrvata Martina Batura (33) i Poljaka Michala "Masakre" Kite (45) u teškaškoj kategoriji, Pejić je prognozirao pobjedu hrvatskog borca.

"Mislim da Martin ima velike šanse pobijediti, ali Kita sigurno može pružiti otpor. Iako je veteran i dosta stariji od Batura, Kita ima brojne borbe iza sebe, u kojima je nerijetko znao i nokautirati protivnika. No, kako sam rekao, Batur je u odličnoj formi, zna se boriti i gotovo sam siguran da će uspjeti pobijediti Kitu," zaključio je "Nitro".

Spektakularni FNC 25 iz Varaždina gledajte uživo na platformi VOYO.

Iskustvo protiv snage

Kita je u svojoj dugoj karijeri, koja je počela još 2006., odradio 39 borbi, pobijedivši u njih 22, uključujući i pobjede protiv bivšeg UFC prvaka Ricca Rodrigueza i brata Alistara Overeema, Valentijina. U posljednjih pet borbi Kita je tri puta izgubio i dva puta pobijedio. Martin Batur, s druge strane, u posljednjih pet borbi ima tri pobjede, jedan poraz i jedan dvoboj koji je prekinut, dok mu je sveukupni skor devet pobjeda i četiri poraza. Tapology predviđa da bi hrvatski borac trebao pobijediti, dajući mu šansu od 91%, dok poljskom borcu daju 9% šanse. Od drugih borbi, osim spomenutih Račića protiv Trantera i Jurić vs. Ozga, tu je i susret srpskog borca Marka Bojkovića s belgijcem Donovanom Desmaeom, borba između bosanskohercegovačkog borca Petra Blagojevića i Slovenca Benjamina Ajda, kao i Srbina Nikole Đurđeva protiv Slovenca Roka Krušića. Tu su još i Kamil Kraska (Poljska) protiv Igora Cavalcantija (Brazil), Tom Breese iz Velike Britanije protiv Emilia Sordija iz Argentine, te Valdrin Istrefi protiv Quentina Domingosa i Akhmed Kagirov protiv Andrije Shalutashvilija te Agyj Sardari protiv Fabiana Silve. Dvoboj Saradrije i Silve jedini je okršaj dvaju debitanata u ovom izdanju.

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na adrenalinskom treningu u Zagorju: 'Volim kad letim i super mi je'