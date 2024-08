Hrvatska kuća priredila je doček za Lenu Stojković, Marka Golubića i trenera Veljka Lauru.

Odlična Lena osvojila je broncu i izjavila kako joj je to svakako kruna karijere, a tek su najbolje godine pred njom budući da je broncu osvojila s tek 22 godine.

Marko Golubić, prošlogodišnji svjetski prvak taekwondoa u kategoriji do 74 kilograma, izgubio je u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu u kategoriji do 68 kilograma. Bolji od njega u tri runde bio je Britanac Bradly Sinden, dvostruki svjetski prvak u kategoriji do 68 kilograma.

Marko je prije dva tjedna napunio 24 godine i bio je posebno emotivan u govoru te je istaknuo kako je prije par godina radio u skladištu HOO-a i dijelio sportašima opremu za velika natjecanja te sanjao da jednog dana njemu netko tako preda opremu i isprati ga na Olimpijske igre. Sada je mali dečko iz Dubrave taj san i ostvario i kaže - najradije bi zaplakao.

"Još ćete mene vidjeti na velikim natjecanjima. Ako Bog da, još barem dvaput na Olimpijskim igrama", poručio je Marko sa smiješkom uz veliki aplauz svih okupljenih.

Na fotografiji je Marko iz vremena kada je radio u skladištu HOO-a, a njegov govor i cijelu pressicu pogledaje u videu.

Foto: RTL

