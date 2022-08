LIJEPA I OPASNA / S njom nema šale: 'Ime sam dobila po Greti Garbo, a tetovaža imam šest. Živim od 3500 kuna stipendije i studiram'

Jedna je od naših najboljih karatistica, a u 10 godina koliko trenira karate Mia Greta Zorko (18) ostvarila je 4 velika rezultata, uzela 4 medalje. Članica karate kluba Stijena u posljednjih dvije godine osvojila je dvije medalje u ekipnom dijelu, zlato i broncu i u pojedinačnom dijelu mlađih seniorki, srebro i broncu - do 68 kg. Goran Štimac, glavni trener karate kluba Stijena, ponosi se svojom šampionkom. "Ime sam dobila po Greti Garbo, a tetovaža imam šest i bit će ih još, u čast uspjesima u karateu", kazala je Mia u razgovoru za 24sata krajem srpnja ove godine. "Skoro nikad nisam skidala kile nego ih moram nabijati, što je jako teško. Studiram ekonomiju, no još ne nosim knjige na pripreme i natjecanja, a živim od stipendije koja je oko 3500 kuna. Izvan sezone treniram jednom dnevno, ali u ritmu natjecanja i priprema imam dva do tri treninga dnevno, i to zna biti po mjesec-dva bez stanke. Malo je naporno, pogotovo uz faks", dodala je Mia Greta Zorko.