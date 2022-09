Ništa od boksačkog meča desetljeća, kako su ga najavili britanski mediji. Prvak u teškoj kategoriji verzije WBC, Britanac Tyson Fury odustao je od borbe s Anthonyjem Joshuom. Fury je objasnio da je rivalu dao rok do ponedjeljka, no da ovaj nije potpisao ugovor, prenose strani borilački mediji.

"Službeno je, Dan D je došao i prošao", rekao je Fury na Instagramu. Nikakav ugovor nije potpisan pa je gotovo za Joshuu'', napisao je Fury na Instagramu.

"Sada je vani na hladnom s vučjim čoporom. Zaboravite. Idiot. Kukavica! Obično sam znao da nemaš minerala za borbu protiv ciganskog kralja. Puno uspjeha u karijeri i životu.”

Ništa nije gotovo...

Joshua je u nedjelju uvjeravao Furyja da će potpisati ugovor, rekavši:

"To sada nije u mojim rukama, to je u timu za zločine. Zato unajmljujete odvjetnike. Poznajete povijest boksa, pobrinite se da ispravno shvatite svoje pravne fraze. Naravno da će potpisati ugovor. Trenutno je samo s nekim odvjetnicima."

Tyson Fury je nakon travanjske pobjede protiv Dilliana Whytea, kojom je zadržao WBC naslov, poručio da odlazi u mirovinu. No, spreman je i promijeniti tu svoju odluku, ako pred njega bude stavljena ponuda koju neće moći odbiti. No, zainteresirani za organizaciju borbe između 34-godišnjeg Britanca i godinu dana starijeg Ukrajinca morali su požuriti s ponudom, jer je Fury postavio krajnji rok do kojeg će čekati. Sada se ponovno oglasio po pitanju meča s Joshuom.

Pa nije valjda

Pojavila se snimka Furyja kako razgovara s jednim novinarem, a navijače je potreslo ono što su vidjeli. Naime, mnogi smatraju da se Fury vratio starim navikama, odnosno - kokainu. Svi znaju da je Kralj Cigana imao problema s ovisnošću, a nakon što se "očistio" je došao na tron boksačkog svijeta. Na snimci Fury se znoji i radi čudne grimase, što je bilo dovoljno da navijači na društvenim mrežama zaključe kako se vratio kokainu…

Nadamo se da to nije istina i da će se Fury ponovno vratiti u ring, tamo gdje je najbolji.