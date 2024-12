Hodak odradio savršenu borbu i šokantnim raspletom ostao bez finala

Fran Hodak, 27-godišnji boksač iz zagrebačkog kluba Lokomotiva, nije uspio ući u finale borilačkog spektakla Hell Boxing Kings u DVTK Areni u Miškolcu. Izgubio je od Slovaka Lukáša Labaška sudačkom odlukom.

Hodak je odlično ušao u meč, kontrolirao borbu i strpljivo skupljao bodove. U prvoj rundi je nekoliko puta dobro pogodio Slovaka, no uspio je 'preživjeti' do zvona.U drugoj rundi ista priča, Fran je imao potpunu kontrolu i strpljivo skupljao bodove udarcima s distance i Labaško je izgledao nemoćno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U trećoj rundi Labaško je nekoliko puta dobro pogodio Hodaka, koji se po prvi put u meču našao u problemima, no uspio je privesti rundu kraju. U posljednjoj rundi Hodak je koristio svoju visinu i veći raspon ruku te držao Slovaka na distanci i skupljao nove bodove i činilo se da će mirno stići do pobjede, no tada se dogodila nevjerjatna sudačka odluka.

Nakon što su, prilično neshvatljivo, suci meč bodovali neodlučeno, jedan od njih morao je odlučiti pobjednika i odlučio se za Slovaka, koji će se u finalu boriti za nagradu od 100 tisuća dolara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Slijedi nova doza uzbuđenja na Hell Boxing Kings eventu

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa