Filip Vidak o novoj sezoni 'FON'™- a: 'Bilo je i zapleta i raspleta, ali i mentalnog rasta'

Druga sezona Fight of Nations™- Put do pobjede stiže na velika vrata VOYO-a. Prva epizoda nove sezone FON™-a na rasporedu je 19. srpnja na platformi VOYO. U glavnim ulogama su Mirjan Slo Rocky Fabjan i Alexandar Joker Ilić kao dva trenera i obojica rade punom parom kako bi bili spremni za okršaj u Zagrebu na novom FNC-ovom eventu.

U njihovoj prvoj borbi, također u zagrebačkoj Areni, slavio je Fabjan. Na FNC-u 24 održat će se i finale spomenutog realityja te je to treća potvrđena borba na priredbi. Ususret zanimljivom ljetnom asortimanu za MMA fanove, javili smo se Filipu Vidaku, jednom od sudionka nove sezone Fight of Nations™- Put do pobjede reality showa.

Sudjelovali ste u novoj sezoni Fight of Nations™- Put do pobjede. Što gledatelji mogu očekivati i kakvo je za vas bilo to iskustvo?

"Mogu očekivati puno zapleta i raspleta, nepredvidivih situacija, dramatičnih i emotivnih trenutaka, kao i dobrih borbi – uz naravno, puno dobre zaje*ancije. Za mene je iskustvo bilo intenzivno i uzbudljivo, puno toga novog i neočekivanog."

Kakav je bio osjećaj trenirati pod vodstvom Fabjana i Ilića?

"Bilo je to posebno iskustvo. Mislim da je trenerska uloga možda više odgovarala jednom nego drugom, što su i sami spominjali. Bilo je zanimljivo gledati kako se jedan prilagođava– od pristupa “meni to funkcionira, pa će i drugima” do toga da shvati da nije svakome isti stil motivacije dobar. Kad su se počeli prilagođavati nama kao borcima, stvari su puno bolje funkcionirale – i u izazovima, i u borbama i općenito u timskoj dinamici."

Kako vam je iskustvo u showu promijenilo pogled na trening i natjecanje? Možete li reći da vas je to iskustvo izgradilo kao osobu ili kao borca?

"Definitivno više kao osobu, pogotovo mentalno. Pokazalo mi je da mogu izdržati pritisak – da sve oči budu uprte u mene, da se nosim s medijskim obavezama i da predstavljam svoju organizaciju. Do tada sam bio u tome više amaterski, bez tog profesionalnog okvira. Show mi je dao novi uvid u cijeli taj svijet, uključujući i nešto kao medijski trening, koji će mi sigurno koristiti u budućnosti."

