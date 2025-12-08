Uhićen muškarac koji je napao strane državljane na zagrebačkoj Trešnjevci

Nepoznati počinitelj je jučer oko 16.30 sati na Trešnjevci, u Prilazu Grge Antunca, fizički napao 31-godišnjeg stranog državljana. Ukrao mu je novac i električni bicikl.

Nedugo zatim, u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića, napao je još jednog 31-godišnjeg stranog državljana i ukrao mu električni bicikl. Nakon toga pobjegao je s mjesta događaja.

Visina štete još nije poznata, a PU zagrebačka izvijestila je da osoba koja se dovodi u vezu s ovim napadima uhićena je i privedena. Istraga je u tijeku.

