UŽAS /

Uhićen muškarac koji je napao strane državljane na zagrebačkoj Trešnjevci

Uhićen muškarac koji je napao strane državljane na zagrebačkoj Trešnjevci
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Kriminalističko istraživanje još uvijek traje

8.12.2025.
7:51
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell
Nepoznati počinitelj je jučer oko 16.30 sati na Trešnjevci, u Prilazu Grge Antunca, fizički napao 31-godišnjeg stranog državljana. Ukrao mu je novac i električni bicikl.

Nedugo zatim, u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića, napao je još jednog 31-godišnjeg stranog državljana i ukrao mu električni bicikl. Nakon toga pobjegao je s mjesta događaja.

Visina štete još nije poznata, a PU zagrebačka izvijestila je da osoba koja se dovodi u vezu s ovim napadima uhićena je i privedena. Istraga je u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatima smetaju stranci, Indijac: 'S tinejdžerima sam imao loše iskustvo'

ZagrebStrani RadniciUhićenjeNapad
