'DOSJE JARAK' /

Brat ubijenog: 'On je tražio izričito da se ubije ona s bebom'

Brat ubijenog: 'On je tražio izričito da se ubije ona s bebom'
Foto: Dosje Jarak

Novu epizodu 'Dosjea Jarak' gledajte ovog četvrtka, 11. prosinca, na Voyo

8.12.2025.
7:52
Irena Pirjać
Dosje Jarak
Nova epizoda hvaljenog true crime serijala 'Dosje Jarak' ovog četvrtka na Voyo donosi jednu od najmučnijih priča regije - onu o sarajevskom kartelu koji je pet godina harao glavnim gradom Bosne i Hercegovine, ostavljajući iza sebe krvave zločine, otmice, filmske pljačke, ubojstva, dilanje. U središtu priče je Zijad Turković, povratnik iz Njemačke. Godinama je istražiteljima bio neuhvatljiv, iako im je njegovo ime bilo već dobro poznato. O zločinima koje je počinio sarajevski kartel u 'Dosjeu Jarak' progovaraju oni kojima je to najbolnije - rodbina žrtava. 

Foto: Dosje Jarak

Patolog za 'Dosje Jarak' potvrdio da je žrtva bila trudna

Muharem Mekić odlučio je progovoriti za 'Dosje Jarak' o svirepom ubojstvu svog brata Mithata Mekića. No, ono što doista izaziva jezu je ubojstvo Muharemove šogorice, Lucije Salas- Cortez.  Ona je u trenutku ubojstva bila trudna, što je za 'Dosje Jarak' potvrdio i patolog koji je radio na slučaju. Izjava Muharema Mekića u 'Dosjeu Jarak' ledi krv u žilama: 'On je tražio izričito da se ubije ona s bebom.' Detalje hladnokrvnog ubojstva pogledajte u 'Dosjeu Jarak' na platformi Voyo. I ostali sugovornici Zijada Turkovića također opisuju kao nezamislivog monstruma.

Foto: Dosje Jarak

Koliko je ljudi ubijeno, što se sve događalo u Sarajevu u pet godina koliko je kartel vladao ulicama, o nevjerojatnim filmskim pljačkama, svjedocima pokajnicima, showu na suđenju, pogledajte u novoj epizodi 'Dosjea Jarak' ovog čevrtka na platformi Voyo

