Ovo je samo moguće na FNC-u: Nitro diskvalificiran, Vaso ne želi prihvatiti pobjedu

Predzadnja borba na FNC 19 u Puli bio je okršaj dvojice trenera iz FON-a. Bio je to nesvakidašnji meč u kojem je hrvatski borac Filip 'Nitro' Pejić izgubio od crnogorskog borca Vase 'Psihopate' Bakočevića nakon diskvalifikacije zbog 'soccer kicka'.

Odmah su frcale iskre na početku prve runde. oba borca ušli su opušteno, otvorenog garda. Nakon svakog udarca razmjenjivali bi po par riječi i podbadali se podsmijesima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon toga Nitro je uputio sjajan udarac u jetru Vase i srušio Psihopatu na pod. Imao je Pejić pobjedu na dlanu, no u zanosu je zamahnuo nogom u Vasinu glavu. Bio je to ilegalan udarac i nakon pregleda snimke suci su odlučili diskvalificirati Pejića.

Nastao je pravi šou nakon borbe. Pejić se nije prestao gristi zbog pogreške koju je napravio dok je Vaso pokazao kakva je legenda i sportaš te tvrdio kako je pravi pobjednik Nitro. Bio je to posljednji meč za Psihopatu koji se oprostio od MMA s gorkim okusom. Pobijedio je Vaso, no to za njega bila Pirova pobjeda. Crnogorac je na kraju izjavio kako soccer kick ne smatra ilegalnim te kako je Filip Pejić pravi pobjednik udarcem u jetru u prvoj rundi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatski borac ostaje žaliti zbog propuštene prilike, a premda su svi očekivali drugačiji rasplet, ova borba je pokazala kako je sve moguće u FNC-u.

Borilački spektakl pratite na platformi Voyo u subotu od 20 sati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa