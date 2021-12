Filip Hrgović nalazi se u Las Vegasu gdje iščekuje 14. profesionalnu borbu. U noći sa subote na nedjelju borit će se protiv Emira Ahmatovića (34) te upozorava kako nije riječ o slabom borcu. Ahmatović je već poslao jasnu poruku i želi pobjedu.

"Ahmatović nije za podcijeniti, došao je ovdje pobijediti', poručio je Hrgović uoči meča u razgovoru za RTL.

Hrgović se, inače, trebao boriti s Amerikancem Scottom Alexanderom (32), no u posljednji tren došlo do promjene i na pa će se boriti protiv njemačko-srbijanskog boksača (34). Riječ je o borcu koji je do sada boksao deset mečeva i u svima pobijedio, a sedam puta je borbe završavao nokautom.

Spektakl u Las Vegasu

Po BoxRecu je 119. teškaš svijeta, a Alexander je 181. tako da je Hrvat kao zamjenu dobio bolje rangiranog protivnika.

Ahmatović do sada nije boksao protiv zvučnih boraca i meč s Hrgovićem mu je najveći u karijeri.

Meč će se održati u MGM Grand Areni u Las Vegasu, a trebao bi početi u nedjelju oko 2:30 ujutro po hrvatskom vremenu.