Hrvatski boksač Filip Hrgović dogovorio je novi meč koji će se održati ove godine u Las Vegasu. Hrgovićev protivnik je Amerikanac Scott Alexander (32), 178. boksač svijeta. Njihov meč na rasporedu je 4. prosinca u sklopu borbe Devina Haneya i Jojoa Diaza Juniora koji će se u glavnoj borbi boriti za WBC titulu u lakoj kategoriji. A uoči ulaska u ring, Hrgović je u Zagrebu održao konferenciju za novinare.

"Moje vrijeme tek dolazi. Ne bi vas bilo toliko tu da toga niste svjesni. Moje doba tek dolazi. Za boksače je najbolje doba od 30 do 35 godina. Pitanje je vremena kad će doći svjetska titula. Iduće godine je IBF eliminator. Plan je da se iduće godine održi ta borba, u 3-4 mjesecu. Vrti se nekoliko imena, ali ij ne bih htio spominjati da ne bude razočaranja", kazao je.

"Sumnjam da ću se iduće godine boriti za naslov. Slijedi revanš Joshue i Usika, a Fury će isto braniti naslov. Nakon toga ide borba za ujedinjenje pojaseva i ona ima prednost. Sumnjam da će netko prihvatiti borbu sa mnom, a ne ići na borbu za ujedinjenje koja vrije nekoliko stotina milijuna. Po planu me čeka veliki meč na proljeće za obaveznog izazivača po IBF-u", kazao je Hrgović i onda progovorio o problemima zbog kojih se muči pronaći jakog protivnika.

"Sljedeće godine mi istječe ugovor s Teamom Sauerland, ima puno toga što se događa u pozadini. Mora se zadovoljiti svaka strana. Biste li vi ulagali u boksača koji odlazi iduće godine? Ne bih u detalje, 100 posto sam siguran da će moja priča završiti uspješno.... Neće me boks zaboraviti i sve e se posložiti kako treba", istaknuo je.

Mora se platiti

Kako funkcioniraju stvari u profesionalnom boksu?

"Moraš platiti. Kao kad hoćeš pojesti dobar odrezak. Tako je slično i u boksu, to netko mora platiti, velika imena koštaju. Svako gleda svoj interes, promotor svoj... Ja sam njemu ulaganje u kojem mora imati dobiti. Problem je i to što sam sigurno riskantna borba za svakog. Netko tko ide u tu riskantnu borbu mora dobiti veliki novac da bi je prihvatio. Pitanje je može li se moj promotor naplatiti poslije i vratiti ulog. To su igre koje donose prevagu. Da li je tu netko možda moćniji od mojih promotora koji kontroliraju igru da se ne bi njihovi interesi ugrozili... Ne znam, ali ja kako vama kažem tako kažem i promotor. Kod nema ništa skriveno i želim se boriti sa svima. Više od mojih hejtera sam ja frustriran. Stavio sam sve na jednu kartu i dao sam se cijeli za boks. Poanta je da dobijem velike mečeve, zaradim novac, dobijem slavu, to želimo svi mi boksači. Objasnio sam vam da tu ima prepreka, igri i politika koje to sprječavaju. Ali sve će se posložiti prije ili kasnije", poručio je.