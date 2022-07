Najbolji hrvatski MMA teškaš Ante Delija uprihodio je finu svotu s tri pobjede u PFL- u. Hodajuća nevolja zaradila je 66 tisuća američkih dolara za pobjedu protiv Sheltona Gravesa, 33 tisuće dolara pripalo mu je za nastup i dodatnih 33 tisuće za pobjedu nad američkim teškašem, javljaju strani borilački mediji. Inače, Ante se pobjedom protiv The Gravedigger Gravesa plasirao u polufinale PFL-a i u igri je za glavnu nagradu od milijun dolara.

Delija ima jedan od boljih ugovora

Graves je, s druge strane, za poraz dobio samo 10 tisuća dolara. Delija ima jedan od boljih ugovora među PFL-ovim teškašima, pa tako dosad ima i priličnu dobit. Denis Goltsov s 80 tisuća dolara (40+40) također se može pohvaliti većom zaradom, a isti ugovor ima i Bruno Cappeloza, no on u prošlom nastupu nije došao do bonusa za pobjedu jer je izgubio od Matheusa Scheffela.

Zarade variraju ovisno o fazi natjecanja

Naravno, treba napomenuti kako zarade variraju i ovise o fazi natjecanja, pa je zarada i veća kako se PFL Grand Prix bliži svome kraju. Delija je prošle godine kao poraženi borac u finalu turnira zaradio oko 200 tisuća američkih dolara, a Graves sad u porazu u trećoj borbi PFL serije turnira dobio je samo 10 tisuća, kao što smo već i spomenuli. E vidite, to je velika razlika i upravo zbog toga itekako ovisi koliko daleko u PFL-u dođeš, naravno uz dogovoreni ugovor.