Evo kada i kako gledati ludu borilačku večer u Africi

Ljubitelji mješovitih borilačkih vještina (MMA) u Hrvatskoj imaju razloga za uzbuđenje. U subotu, 18. listopada 2025., održat će se povijesni događaj – polufinale inauguralnog PFL Africa turnira. Spektakl će se odigrati u BK Areni u Kigaliju, glavnom gradu Ruande, a najbolji afrički borci borit će se za mjesto u velikom finalu i priliku da postanu prvi PFL prvaci Afrike. Srećom, akciju iz "Zemlje tisuću brežuljaka" moći ćete pratiti i iz udobnosti svog doma.

Kako i kada gledati PFL Africa 3 u Hrvatskoj?

Dobra vijest za sve hrvatske MMA fanove je da će se prijenos ovog velikog događaja moći pratiti putem streaming platforme Voyo. Voyo redovito prenosi PFL-ove događaje, omogućujući gledateljima u Hrvatskoj pristup vrhunskim svjetskim borbama.

PFL Africa 3: Rwanda započinje u subotu, 18. listopada, u 18:00 sati po hrvatskom vremenu (12:00 PM ET). Pripremite se za večer ispunjenu adrenalinom i neizvjesnim borbama koje će odrediti finaliste u četiri težinske kategorije: teškoj, velter, perolakoj i bantam.

Povijesni MMA spektakl u srcu Afrike

Ovaj događaj predstavlja krunu napora organizacije Professional Fighters League (PFL) da se proširi na afrički kontinent. Pod vodstvom Francisa Ngannoua, bivšeg UFC prvaka i predsjednika PFL-a za Afriku, cilj je pružiti platformu talentiranim afričkim borcima da se natječu na svjetskoj sceni bez napuštanja svog kontinenta.

Za razliku od drugih promocija, PFL koristi jedinstveni format sezone koji uključuje regularni dio, doigravanje i veliko finale, slično kao u tradicionalnim sportskim ligama. Borci su se kroz prva dva turnira, održana u Cape Townu i Johannesburgu, borili za bodove i plasman u polufinale. Pobjednici iz Kigalija putuju u Benin, gdje će se u prosincu boriti za titulu prvaka i priliku za ulazak na PFL Global turnir, gdje glavna nagrada iznosi milijun dolara. Događaj u Ruandi nije samo sportski spektakl, već i najveća MMA priredba ikad održana u Istočnoj Africi, potvrđujući status Ruande kao centra za vrhunska sportska i zabavna događanja.

Raspored borbi: Tko se bori za finale?

Program u Kigaliju donosi ukupno 11 borbi, uključujući osam polufinalnih okršaja, dva zamjenska meča i jednu posebnu "showcase" borbu.

Glavne borbe večeri

U glavnoj borbi večeri, u perolakoj kategoriji, snage će odmjeriti nigerijska zvijezda neortodoksnog stila Patrick Ocheme (7-1) i dinamični udarač iz Burkine Faso, Abdoul Razac Sankara (7-4), koji u meč ulazi nakon impresivnog nokauta na prethodnom turniru.

Sunaslovna borba donosi okršaj u bantam kategoriji između Nkosi "Kralja mnogih nacija" Ndebelea (9-3) iz Južne Afrike i neporaženog prospekta iz Zimbabvea, Simbarashea Hokonye (6-0). Ovaj meč nosi dodatnu težinu jer Hokonya trenira s borcem koji je svojedobno detronizirao Ndebelea.

Ostale uzbudljive polufinalne borbe

Teška kategorija: Kamerunac Maxwell Djantou Nana (7-1) protiv neporaženog Južnoafrikanca Justina Clarkea (3-0).

Velter kategorija: Yabna "The Panther" N’tchala (12-2-1) iz Gvineje Bisau protiv Emiliosa Dassija (5-1) iz Kameruna, štićenika Zaklade Francisa Ngannoua.

Bantam kategorija: Sudar neporaženih boraca – Boule Godogo (4-0) iz DR Konga protiv Alžirca Karima "The Kryptonian" Hennienea (5-0).

Showcase borba: Domaća publika s nestrpljenjem iščekuje nastup svog borca, Jamesa Opia (2-1) iz Ruande, koji će se suprotstaviti neporaženom Isaacu Omedi (2-0) iz Ugande.

Ne propustite ovu povijesnu noć mješovitih borilačkih vještina. U subotu, 18. listopada, od 18:00 sati budite uz Voyo i svjedočite rađanju novih afričkih MMA zvijezda na njihovom putu prema svjetskoj slavi.

