Francuski MMA borac Davy Gallon vratio se u petak navečer u oktogon nakon dvije godine i upisao pobjedu sudačkom odlukom protiv Kanea Mousaha.

Ne bi tu bilo ništa spektakularno da se na društvenim mrežama nije njegov porvatak nakog duge pauze dočekao s tolikom radošću MMA fanova. Davy je, naime, autor možda i najluđeg nokauta u povijesti MMA borbe.

Autor rolling thunder kicka

Rolling thunder kick zove se udarac kojim je iznenadio svog protivnika u posljednjoj borbi, a pojasnio je tad i kako mu je palo na pamet upotrijebiti ga.

"Pogledao sam video na YouTubeu u hotelskoj sobi i pokušao taj potez jednom, dvaput na treningu. Bio sam u hotelskoj sobi s trenerom. Rekao sam mu: želim isprobati ovaj udarac'. Trener mi je odovorio: "Znaš li da je Ross Pearson, dobar protivnik i velik borac, s druge strane?". Kad sam mu rekao da jesam, dao mi je dozvolu i napomenuo da to mogu isprobati tek na kraju borbe ", ispričao je tada Francuz za MMA Junkie. Na kraju je to uspio.

"Probao sam baciti direkt pa krenuti na rušenje, a on je spustio ruke. Rekao sam si 'To je to, vrijeme je'. Izveo sam potez i bum! Sjeo je na njegovu glavu“, kazao je Gallon. Kada se ustao mislio je da mu je suparnik blokirao udarac, a onda je shvatio što se dogodilo. Bilo je ludo", zaključio je.