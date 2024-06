Glavna FNC 17 borba između Darka Stošića i Mirana Fabjana nije razočarala. Srpski borac odnio je pobjedu u prvoj rundi premda ga je Fabjan na početku runde opasno pritisnuo.

Prije meča vladale su napetosti između ove dvojice. Padale su salve uvreda na obje strane. Nakon vaganja gotovo da je i došlo do sukoba. Fabjan je rekao Stošiću da će mu pjevati poslije meča 'Nedjelju', pjesmu Džeja Ramadanovskog. Stošić mu je na to odgovorio da će tu pjesmu otpjevati s Džejem kad ga on pošalje k njemu nakon borbe.

Ipak nakon meča dvojice teškaša mogli smo vidjeti lijepe scene. Nakon borbe Fabjan je otišao u svlačionicu Stošića da mu čestita, a onda su se obojica zagrlili i zajedno zapjevali Nedjelju od Džeja.

Video možete pogledati ovdje.

