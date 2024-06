FNC 17 u beogradskog Areni najavljivan je kao najveći borilački spektakl u regiji i uistnu dobili smo fantastičan show gdje je čak sedam od devet borbi završilo prekidom.

Prekidom je završila i glavna borba večeri u kojoj je Darko 'Hammer' Stošić prekidom u prvoj rundi dobio Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana.

Nije dobro krenula borba za sprskog borca, jer Slovenac je krenuo dominantno i dva navrata bio na gotovo u nokdaunu.

No, uspio je Stošić to predvidjeti i onda svojim popularnim 'maljevima' uništiti Fabjana i već u prvoj rundi doći do preoketa na 'domaćem' terenu.

