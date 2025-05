Boksačica umrla dva tjedna nakon vjenčanja: 'Bila si borac do kraja'

Georgia O'Connor (25.) izgubila je svoj posljednji meč protiv raka u kojem se hrabro borila do samog kraja. Bivša predstavnica boksačke ekipe Velike Britanije - koja je osvojila zlato na Commonwealth Youth 2017. - doznala je da ima rak u siječnju. O'Connor je imala podršku cijelog boksačkog svijeta, ali preminula je u dobi od 25 godina. Slijevala su se priznanja za ovu talentiranu i hrabru boksačicu koja je kao profesionalka imala skor 3-0, javlja The Sun. Joe Laws, boksač supersrednje divizije, oprostio se od svoje kolegice emotivno:

"Bila si borac do kraja. Počivaj u miru!"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U svojoj posljednjoj objavi na Instagramu - dva tjedna prije smrti - O'Connor je otkrila da se udala za svog zaručnika Adriana. Objavila je sliku svog prstena i napisala:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dan kada sam se udala za ljubav svog života."

U veljači je O'Connor odala prekrasnu počast svom "superheroju" Adrianu. Objavila je emotivni post u kojem je otvorila dušu:

"Ako imate muškarca koji vas voli više od svega, koji bi spalio cijeli svijet prije nego što bi dopustio da vas netko uzme, držite ga se, jer takva ljubav je rijetka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od trenutka kad mi je dijagnosticiran rak, Adriano nije oklijevao. Dao je otkaz bez imalo razmišljanja i vodi ovu bitku zajedno sa mnom. Ne samo na mojoj strani, već hrabro grabi naprijed, čineći sve što je u njegovoj moći da me spasi. Dok su liječnici koji su me zanemarivali zapeli na svom putu, on se tamo vozi diljem Europe, pronalazeći tretmane za koje oni ni ne znaju da postoje. Istražujem danju i noću, tražeći svaku opciju, pazeći da imam svaku priliku pobijediti ovo. Nikada nisam upoznala ovakvu ljubav. Ljubav koja ne poklekne, ne slomi se, čak ni ne oklijeva. Ljubav koja kaže ‘radimo ovo zajedno, bez obzira na sve. Bez obzira na to koliko su noći mračne, bez obzira na to koliko su teški dani, ja imam njega, a on ima mene. Adriano, ti si moj superheroj. Moj ratnik, moj zaštitnik, moja srodna duša. Nemam dovoljno jakih riječi da objasnim što mi značiš; koliko te volim, koliko ti zahvaljujem, koliko te trebam. Ti si moje sigurno mjesto. Moj dom. Mogao bih pretražiti svijet tisuću puta i nikad ne pronaći drugog muškarca poput tebe. Sve što smo prošli, prošli smo zajedno. Svaku borbu, svaku bitku, svaku pobjedu. Uzimamo sve, ruku pod ruku. I pobijedit ćemo. Moj stvarni princ. Moj razlog. Moj zauvijek", stoji u objavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inspirativna O'Connor bila je pun dobrih želja u komentarima dok se boksačka zajednica okupila iza junakinje iz Durhama. Ne samo da je bila talentirana boksačica, O'Connor je bila i trostruka državna prvakinja u taekwondou i neporažena kickboksačica.

Daleko od sporta svirala je gitaru i uživala u pjevanju - objavljujući videe na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Nikola Pokrivač ostavio neizbrisiv trag kroz karijeru i život?