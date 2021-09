Ponajbolji hrvatski boksač, a sasvim sigurno najpopularniji hrvatski boksač, Alen "Savage" Babić, konačno je doznao ime novog protivnika. Babić će se, u svom devetom profesionalnom meču, boriti protiv bivšeg svjetskog prvaka Australca, Lucasa Brownea.

Browne je uvjerljivo najjači Babićev protivnik do sada, a riječ je o tipu koji je 2016. godine nokautirao Ruslana Čagajeva i okitio se titulom svjetskog prvaka prema WBA diviziji. Browne ima vrlo impresivan skor od 29 pobjeda i tri poraza, a čak je 25 puta borbu dobivao nokautom.

Browne je tri poraza pretrpio od Dilliana Whytea, Babićeva sparing-partnera i velikog prijatelja, zatim od Davida Allena i Paula Gallena koji mu je bio prošli protivnik i koji ga je u travnju nokautirao u prvoj rundi. Gallen ga je izbombardirao toliko da je prvo završio u nokdaunu, a zatim se pridigao i pokušao nastaviti da bi na kraju završio ponovo na podu, ali se više nije mogao pridići.

Snimku te borbe pogledajte OVDJE.

Popio jedan od najgorih nokauta

Međutim, to nije bio najgori nokaut Brownea. Prvi poraz mu je nanio upravo Whyte, a to je bio jedan od najbrutalnijih nokauta u teškoj kategoriji posljednjih godina. Whyte je nokautirao Australca početkom šeste runde i to nakon što ga je uništavao u prethodnih pet i napravio mu nered na licu. Browne je u šestoj rundi već jedva stajao, a onda mu je Whyte opalio jedan lijevi kroše i ovaj je samo legao te se više nije dizao.