Stipe Miočić svoj je posljednji meč u UFC-u odradio prije gotovo godinu dana. 27. ožujka poražen je od Francisa Ngannoua koji je postao prvak teške kategorije.

MMA obožavatelji već mjesecima zagovaraju povratak Miočića u oktogon UFC-a, a kao njegov novi protivnik najčešće se spominje Jon Jones. Jones je godinama dominirao u poluteškoj kategoriji, nakon čega je najavio prelazak u tešku. Još uvijek nije odradio nijedan meč u najtežoj kategoriji.

Ngannou je u obrani naslova protiv Ganea ozlijedio koljeno te se ove godine više neće boriti zbog operacije koljena. Zbog toga mnogi misle kako će UFC organizirati novu borbu za privremenog prvaka, a upravo bi u njoj voljeli vidjeti Jonesa i Miočića. Najavio je to i legendarni Daniel Cormier koji se u karijeri borio s obojicom.

'To je za njega najlakši meč u teškoj kategoriji'

Anthony Smith smatra kako bi to bila lagana borba za Jonesa. Smith se prije tri godine našao u oktogonu s Jonesom u borbi za titulu prvaka u poluteškoj te je poražen nakon jednoglasne odluke. O svemu je pričao s legendarnim Samom Bispingom u jednom podcastu.

"Jon Jones loše bira vrijeme za najave mečeva. Sad kad je Ngannou ozlijeđen, a Gane je poražen u meču za prvaka, on se odjednom želi boriti. Izgleda kao da čeka ovakve trenutke. Meč Jonesa i Miočića? Volim Stipu, ali po meni to nije velik meč za Jonesa. To bi za njega bilo pametno jer se radi o stilski najboljem protivniku za njega. Ako gledamo top tri ili četiri teškaša, Stipe mu je najlakši protivnik", objašnjava Smith.

"Ovo neće biti popularno mišljenje i nadam se da Stipe neće ovo vidjeti i misliti da govorim gluposti o njemu. Zna da ga volim i slažem se da je najveći teškaš u povijesti, ali on jedva da je teškaš. Ja sam trenutno vjerojatno teži od njega", pojasnio je svoje mišljenje.

'Nadam se da ovo neće vidjeti'

"Stipe i ja imamo istog menadžera i ja im govorim da Stipe treba prijeći u polutešku. Nije to moj problem, ali on može skinuti kilažu. Želim vidjeti Jonesa u teškoj kategoriji, ali ne protiv Miočića koji je zapravo poluteškaš koji ne želi skidati kile. Mislim da ne bismo vidjeli pravog Jones u teškoj kategoriji, želim ga vidjeti protiv velikog teškaša", zaključio je.

Ipak, Miočić u osmom mjesecu puni 40 godina i teško je očekivati da će se odlučiti na promjenu kategorije. Ni sam Stipe nikada nije pričao o tome, a s obzirom na to da ga se pamti kao jednog od najboljih teškaša u povijesti, šanse da će se preseliti u polutešku vrlo su male.