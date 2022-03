Hrvatski MMA borac i dugogodišnji učenik Mirka Filipovića, Ante Delija, natječe se u Professional Fighters Leagueu, a već je godinama na glasu kao jedan od najboljih hrvatskih MMA boraca.

Prošle je godine došao do finala PFL-a, gdje je izgubio od Brazilca Bruna Cappelozze te tako nije uspio osvojiti naslov prvaka u teškoj kategoriji i novčanu nagradu od milijun dolara.

Ante se za sljedeći meč priprema u društvu legendarnog Mirka Cro Copa Filipovića, s kojim trenira već godinama. Delija je gostovao u Podcast Inkubatoru, gdje je otkrio neke zanimljive detalje.

Monstruozna obitelj

Delija je otkrio kako je Cro Cop s 47 godina u svakodnevnom treningu te da je fizički spremniji nego ikad.

"Trenirao sam s Cro Copom i kada je bio u primeu. Sada nije ništa slabiji nego što je tada bio. Možda je pao malo kondicijski jer ne sparira puno kao prije, ali fizički je jači nego ikada", a potom je uz osmijeh otkrio:

"Sada diže više nego ja, ali nemojte se varati. Ja dižem veliku kilažu."

A s njima često trenira i Mirkov sin, Ivan. Nedavno se Cro Cop pohvalio kako mladić može podići veću težinu od Delije, koji pak otkriva:

"Znam malog Ivana otkad je bio klinac. On se u posljednjih godinu, godinu i pol pretvorio u zvijer. On svaki dan trenira i to po Cro Copovom programu", a potom je otkrio kako je mladi Ivan sparirao s Mladenom Kujundžićem, kickboksačem i MMA borcem.

"Tuče se stalno. Sparirao je neki dan s Kujundžićem, to je najtvrđi sparing koji sam vidio u posljednje vrijeme. Mrtva tuča. Mirko nije bio tamo, ali morao sam ih smiriti da netko ne nastrada", otkrio je Delija.