UZBUDLJIVA NOĆ / Aljamain Sterling i dalje je prvak UFC-ove bantam kategorije! Cejudo ga nije uspio svrgnuti s trona

Nakon pet vrlo tijesnih i uzbudljivih rundi, Aljamain Sterling je slavio podijeljenom sudačkom odlukom u glavnom meču na UFC 288 eventu. Sterling je tako ostao prvak i odradio je jednu od svojih najboljih borbi. Henry Cejudo bio je blizu, ali nije uspio vratiti se na tron. Na samom početku borbe Cejudo je nakon nešto više od jedne minute došao do klinča i rušenja. Sterling je uskoro ustao i na nogama je nakon toga bio bolji, a onda je poslije još jednog klinča on došao do rušenja, gdje je zadržao poziciju do kraja runde. Dojam Sterlinga je malo iskočio u trećoj rundi gdje je došao do rušenje i kontrole, no svojim rušenjem je uzvratio i Cejudo, ali na samom kraju runde. Četvrta runda bila je najbolja Sterlingova. Osjetio je distancu i uspješno radio s nje, koristeći svoju prednost u dužini ekstremiteta. Tražio je Cejudo svoje prilike, no uglavnom bi to završavalo pogotkom Sterlinga, a onda i uspješnim bijegom. I tako sve do kraja runde. Probao je Cejudo u posljednjih pet minuta sve, ali jednostavno nije uspio.