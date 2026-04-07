Bivši protivnik 'Cro Copa' uhićen u Meksiku zbog optužbi za nasilje u obitelji

Bivši WWE prvak Alberto Rodríguez, poznatiji kao Alberto del Rio, a sada nastupajući pod imenom "El Patrón", našao se u ozbiljnim pravnim problemima u Meksiku. Prema više izvora, uhićen je u San Luis Potosíju nakon što ga je supruga prijavila zbog fizičkog nasilja.

Prema meksičkom portalu La Saga, policija je reagirala na hitni poziv supruge, koja je navela da je žrtva fizičkog napada te upozorila na opasnost koju predstavlja agresor. Na društvenim mrežama već se dijeli navodna fotografija uhićenja.

Ovo nije prvi put da se Rodríguez susreće s optužbama ovog tipa. 2017. godine suspendiran je od strane Impact Wrestlinga zbog nasilja nad tadašnjom djevojkom, profesionalnom hrvačicom Paige (Saraya Bevis). Također, u svibnju 2020. uhićen je u San Antoniju, Texas, nakon optužbi za seksualni napad nad svojom tadašnjom partnericom.

Alberto del Rio potpisao je ugovor s WWE-om 2009. godine, a 2011. godine ušao je u povijest kao prvi Meksikanac koji je osvojio WWE Championship i World Heavyweight Championship. Iste godine postao je i prvi hrvač koji je u istoj godini osvojio Royal Rumble i Money in the Bank ladder match. Njegova profesionalna karijera obilježena je vrhunskim uspjesima u ringu, ali i kontroverzama izvan njega.

Uz sve to,u hrvatskoj ga fanovi pamte i njegov raniji nastup protiv Mirka Filipovića na Pride Bushido 1 priredbi. Nakon impresivne pobjede protiv UFC veterana Brada Kohlera, Del Rio je ušao u ring protiv Cro Copa, no susret je završio neočekivano brzo – već nakon 46 sekundi Cro Cop je s nekoliko preciznih udaraca završio meč, ostavljajući Del Ria bez šanse.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

- Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

- SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

- Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/

