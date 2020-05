EVO ZAŠTO KLOPP UVIJEK NOSI TRENIRKU DOK VODI UTAKMICE: ‘Znam da to nije cool, pokušao sam se drugačije oblačiti, ali…’

Klopp je otkrio i koji trener po njegovom mišljenju izgleda najbolje

Nijemac Jurgen Klopp jedan je od najboljih trenera na svijetu. Prošle sezone osvojio je Ligu prvaka s Liverpoolom, a ove je bio na najboljem putu da osvoji i engleski Premiership. Klopp je kao trener poznat po atraktivnom nogometu kojeg igraju njegove momčadi, ali i vrlo duhovita osoba koja često nasmije sve oko sebe.

Također, jedan od njegovih zaštitnih znakova je taj što utakmice uvijek vodi u trenirci, a ne u formalnijem izdanju ili čak odijelu, kao neki od njegovih kolega.

Našao u svlačionici

Sada je u razgovoru za Guardian objasnio koji je razlog za to.

“Bio sam nogometaš, a onda sam sljedećeg dana postao trener. U svlačionici je bila trenirka od osobe koja je radila taj posao dva dana ranije i uopće mi nije pristajala. No, bio sam toliko fokusiran na utakmicu da me nije bilo briga kako izgledam”, otkrio je i nastavio:

“Znam da to nije pretjerano ‘cool’ jer smo javne osobe, a kada sam stigao u Borussiju Dortmund pomislio sam da bih to trebao promijeniti i neko vrijeme sam nosio majice i traperice. No, to mi uopće nije bilo udobno.”

Guardiola najbolji

Klopp je zatim dao pohvalu svojem konkurentu, treneru Manchester Cityju Pepu Guardioli.

“Mislim da se on najbolje oblači, sve što stavi na sebe izgleda odlično. Ne nosi odijela, samo casual odjeću”, prokomentirao je i dao savjet svim trenerima:

“Budite ono što jeste. Ako želite izgledati dobro, to je sjajno, ali ja nisam za to. Kako se oblačimo je samo jedan dio nas – nosite što želite, ali nemojte od toga raditi najvažniju stvar na svijetu. Na kraju je utakmica jedino što je bitno, možete postati svjetski prvak u odijelu ili trenirci”, zaključio je.