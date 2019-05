KAKVA POHVALA ZA LIVERPOOL: Guardiola priznao da se samo jedna momčad može mjeriti s Kloppovom

“U svojoj sam karijeri igrao protiv nevjerojatnih momčadi, ali samo su dvije bile “wow”, ispričao je Španjolac

Manchester City opet je na potezu. Liverpool se u subotu izvukao kod Newcastlea i prebacio teret pobjede na Građane koji u ponedjeljak navečer dočekuju Leicester City te i dalje imaju sve u svojim rukama dvije utakmice prije kraja.

Pep Guardiola ima šansu ponoviti ono što je posljednji učinio Alex Ferguson koji je s Unitedom 2008. i 2009. osvojio dva naslova u nizu, dok Španjolac ima priliku osvojiti trostruku krunu nakon Liga kupa jer u igri je još i FA kup.

Enriqueova Barcelona

“Ovo je najteža liga koju sam osvojio kao trener s obzirom na kvalitetu protivnika. Zato je nevjerojatno opet biti u ovoj poziciji”, rekao je Guardiola čija momčad neće ponoviti lanjskih 100 prvenstvenih bodova, a s trenutna 92 još nije osigurala naslov.

“Nakon sezone sa 100 bodova sada imati 92 boda i dvije utakmice. Momci su to opet uspjeli. Ne kažem da je prošle godine bilo lakše osvojiti toliko bodova, ali ove godine bili smo sedam bodova u zaostatku.”

Španjolski stručnjak potom je usporedio Kloppov Liverpool s Barcelonom, ali ne njegovom, već Enriqueovom kao najboljim momčadima protiv kojih je igrao.

“U svojoj sam karijeri igrao protiv nevjerojatnih momčadi, ali samo su dvije bile “wow“. Prva je ona Barcelona Luisa Enriquea s Neymarom, Messijem i i Suarezom u napadu, a druga je ovaj Liverpool. To su dvije najbolje momčadi protiv kojih sam bio na klupi. Zato je sve ovo, borba za titulu s njima do kraja nakon što smo bili sedam bodova iza njih, nevjerojatna stvar koju smo napravili. Naravno, sve će to dobiti smisao ako podignemo trofej prvaka.”