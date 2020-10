JESTE LI VIDJELI ŠTO JE TUDOR NAPRAVIO NA TRENINGU JUVENTUSA? Njegov potez postao je hit u Italiji

Hrvatski stručnjak i bivši reprezentativac Igor Tudor prihvatio je krajem kolovoza ponudu novog trenera Juventusa Andree Pirla da postane njegov pomoćnik.

JE LI TO ISTI ONAJ TUDOR KOJEG SU DO JUČER GAZILI U HAJDUKU? Pogledajte što Talijani sada pišu od hrvatskom treneru

Tudor je u kratkom razdoblju kupio srca svih kojima je Juve blizak srcu. Nedavno su talijanski mediji pisali kako je Tudor jedna od ključnih figura Pirlova Juventusa, kako uvelike pridonosi održavaju odnosa u svlačionici i kako pomaže treneru pri slaganju taktike, odnosno pri defenzivnom segmentu.

A da je tome tako govore i snimke s utakmice u kojoj su sudjelovali članovi stručnog stožera i šefovi kluba. Tudor je u fokus došao u dva navrata. Prvi put zbog grubog prekršaja, a drugi zbog pogotka.

Pirlo, Nedved, Tudor, Paratici & the rest of the Juventus staff decide to give the first team a break & play a match amongst themselves. Nedved & Pirlo look like they can start vs Crotone next week.

🎥 @juventusfc pic.twitter.com/AYYtJcaZCe

— Italian Football TV (@IFTVofficial) October 8, 2020