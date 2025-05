Čini se da je sve riješeno, poznato je gdje će Perišić igrati sljedeće sezone

Ivan Perišić pred produženjem je ugovora s PSV-om na još jednu sezonu. Insajderi prenose kako je PSV pristao na Perišićeve uvjete i da će Ivan donijeti odluku nakon reprezentativne pauze.

Njemački insajder Florian Plettenberg prenosi da su i PSV i Perišić iskazali želju da Ivan i sljedeće sezone bude igrač kluba iz Eindhovena i čini se da će tako i biti. Perišić je imao uvjet da dobije klauzulu prema kojoj mu se ugovor prekida ako bude nezadovoljan minutažom i čini se da su u PSV-u pristali na taj uvjet.

🚨⏳Ivan #Perisic is very open to extending his contract with PSV Eindhoven until 2026.



Negotiations have started. A final decision will be made after the international break.



17 goals and 13 assists this season for the 36-year-old winger.



