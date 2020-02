Prije nekoliko dana dao intervju za Net.hr u kojem je iznio svoje stavove o brojnim aktualnim temama

Bivši nogometaš Hajduka Tonći Kukoč postigao je pobjednički pogodak u osmini finala mađarskog Kupa u kojem je njegov Honved odmjerio snage s Haladasom.

Lijevi bek je u 57. minuti u svojoj polovici presjekao napad suparnika i nakon toga povukao kontru koju je nakon akcije sa suigračem sam dovršio. Pogodak je proslavio na originalan način. Otrčao je na tribinu preskočio ogradu i sjeo, nakon čeka su mu se pridružili suigrači.

“Kada vjeruješ da možeš, svaka prepreka je mala”, poručio je nakon susreta putem društvenih mreža gdje je i objavio snimku svog pogotka.

Kukoč je, inače, prije nekoliko dana dao intervju za Net.hr u kojem je upitan zašto baš u Mađarskoj igra najbolji nogomet.

“U godinu i pol dana imam 64 utakmice i 25 asistencija. Svatko tko razumije nogomet zna da to nije lako, već ove sezone sam došao do osam asistencija i jednoga gola. Igramo sistem 3-5-2 i odgovara mi jer volim napadački nogomet. Netko će reći da je to ‘kao’ mađarska liga, da je lagano, ljudi će pričati samo da pričaju…

Evo prije mjesec, dva, pisalo je da će se možda Tomislav Kiš vratiti u Hajduk, ima odličnu sezonu, dao je 22 gola plus sedam asistencija, i onda vidiš kako pričaju da je to 'seoska liga, svi bi tamo mogli igrati, šta će nam on'… Igrali smo jedan protiv drugoga i odličan je igrač, kreće se po cijelom terenu i jako ga je teško čuvati. Znate što je problem u Hrvatskoj? To što smo prvaci po ljubomori i vrijeđanju, nitko nam ne valja, mislimo da sve znamo, a nemamo veze s vezom. Pitao bih ja njih, ako je to tako lako zašto vi to ne radite? Zato što ne možete", kazao je među ostalim