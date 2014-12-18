Hrvatska se nije pomakla s 19 mjesta, rijetke promjene u TOP 50

Hrvatska nogometna izabrana vrsta će 2014. godinu završiti kao 19. reprezentacija svijeta.

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) objavila je završnu ljestvicu nogometnih reprezentacija za 2014. godinu, a na njoj je Hrvatska, baš kao i prošlog mjeseca, na 19. mjestu s 946 bodova.

Na ljestvici za prosinac nije bilo promjena među 23 najbolje svjetske reprezentacije. Najbolji su svjetski prvaci Nijemci, ispred Argentine i Kolumbije, a među prvih deset, od europskih su reprezentacija još četvrta Belgija, peta Nizozemska, Portugal i Francuska dijele sedmo mjesto, a Španjolska je deveta.

Najbolje plasirana reprezentacije kvalifikacijske skupine za Euro 2016., u kojoj je Hrvatska, je Italija koja se nalazi na 11. mjestu. Bugarska je 66. sa 506 bodova, a Norveška je na 67. mjestu (500). Azerbajdžan je 135. (215), a najlošija je Malta na diobi 147. pozicije s Turkmenistanom i Madagaskarom.

FIFA ljestvica:

1. (1) Njemačka 1725

2. (2) Argentina 1538

3. (4) Kolumbija 1450

4. (5) Belgija 1417

5. (4) Nizozemska 1374

6. (6) Brazil 1316

7. (7) Portugal 1160

(7) Francuska 1160

9. (10) Španjolska 1142

10. (8) Urugvaj 113

...

19. (19) HRVATSKA 946