HRVATI ĆE DOBITI KLJUČNE ULOGE U TALIJANSKOM VELIKANU? Mandžukiću i Rebiću stigle sjajne vijesti

Talijanski velikan Milan u ovom je trenutku trećeplasirana momčad Serije A, s velikih 13 bodova zaostatka za prvoplasiranim Interom.

PERIŠIĆ I BROZOVIĆ SVE BLIŽE PRVOM NASLOVU U ITALIJI: Inter srušio Jurićevu Veronu, Juve prosuo bodove, Morata zabio golčinu

Iako zbog toga više nisu pravi konkurenti za titulu, koja će gotovo sigurno pripasti Nerazzurrima, pred Milanom je do kraja sezone velika borba za pozicije koje vode u Ligu prvaka.

Milan sada ima 66 bodova, isto kao četvrti Juventus, a dva manje uz utakmicu više od drugoplasirane Atalante. Na petom mjestu nalazi se Napoli koji im sa samo tri boda manje “puše za vrat”.

Rossoneri se već u ponedjeljak mogu vratiti na drugu poziciju, ako pobijede Lazio, a do toga će morati doći bez svoje prve zvijezde, švedskog napadača Zlatana Ibrahimovića koji još nije spreman.

Gazzetta dello Sport piše da je trener Milana Stefano Pioli odučio da će u taj susret u napadu krenutki s hrvatskim napadačem Marijom Mandžukićem koji će zamijeniti Zlatana u vrhu napada, a pored njega će biti Ante Rebić. Pioli jer smatra da će njihovo iskustvo biti predudno u ovakvoj utakmici.

Probable lineup vs. Lazio according to Sky:

Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic

— Milan Eye (@MilanEye) April 26, 2021