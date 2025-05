Hit-trener po drugi puta napušta Istru, sada je sve spremno za preuzimanje Hajduka

Gonzalo Garcia napustio je Istru! Hit-trener SHNL-a po drugi puta napušta klub iz Pule, a sve je bliže dolazak u Hajduk kako se već danima nagađa.

Sportski direktor Saša Bjelanović izjavio je kako su se već okrenuli traženju novog trenera. "Još nismo službeno dobili potvrdu, ali mi smo se postavili kao da jesmo i okrenuli se traženju novog trenera. Nogometni svijet je mali i mi koji smo unutar njega dobro se poznajemo, pa smo dobili informacije, provjerene i manje provjerene, koje upućuju na to da sve ide u tom smjeru. Iz svega što se događa jasno vidimo poruku i teško nam je, ali to moramo prihvatiti", rekao je Istrin sportski direktor koji radi odličan posao pa dodao:

'Nadali smo se da će Garcia prepoznati ono što smo ponudili'

"Ne možemo se pretvarati da nas prva objava o Garcijinu odlasku, nakon koje se sve zakotrljalo, nije iznenadila. Nismo bili spremni na to i ne sramimo se to priznati, jer u razgovorima koje sam svakodnevno vodio, a vlasnici nešto rjeđe, nismo stekli nikakav dojam da bi do toga moglo doći. Očekivali smo da će biti ponuda i zanimanja, kao što bude i za igrače, ali nadali smo se da do toga ipak neće doći, odnosno da će Garcia prepoznati ono što smo mu mi ponudili. Ispalo je drukčije i sada nas čeka proces pronalaženja novog trenera, što često bude zahtjevnije od dovođenja igrača. No jedna zdrava sredina, a mi se takvom smatramo, nikad ne bi smjela i neće ovisiti o pojedincu, bez obzira na to tko on bio", zaključio je Bjelanović.

Istra će morati u potragu za novim trenerom koji bi ih održao na ovoj razini, a u Puli se nadaju i pogurao prema europskim natjecanjima. Hajduk je s druge strane dobio vrlo talentiranog trenera koji se već dokazao u Hrvatskoj.

