U najvećem derbiju škotskog nogometa Rangers je na krilima hrvatskog dvojca Borne Barišića i Nikole Katića kao gost pobijedio Celtic sa 2-1 ostvarivši prvu pobjedu na Celtic Parku u posljednjih 9 godina.

Jedan od najbolji igrača utakmice bio je Barišić, koji je asistirao za oba gola gostujućeg sastava, dok je Katić zabio pobjednički pogodak za 2-1 iskupivši se za pogrešku iz prvog dijela kada je skrivio kazneni udarac.

Bila je to prva pobjeda Rangersa u domu najvećeg suparnika nakon listopada 2010. godine.

“Pokazali smo da se možemo nositi sa Celticom. Svi su mogli vidjeti koliko smo dobra momčad. Držali smo se plana i slušali trenera. Napravili smo sve što je tražio. Nismo se bojali. Teško je ovdje igrati, ali uspjeli smo. Nevjerojatan je osjećaj doći ovdje i pobijediti. Ponosan sam na moje suigrače i sretan zbog navijača”, rekao je Katić poslije utakmice.

Pobjednički pogodak dao je nakon što je Barišić ubacio iz kornera.

Uvježbana akcija

“Puno smo radili na tome. Svakog dana to treniramo. Bio sam jako sretan jer sam naporno trenirao i radio za to. Ovaj gol je vjerojatno moj najbolji trenutak u karijeri”, rekao je. Osvrnuo se i na situaciju kod penala kojeg je skrivio.

“Sudac je pokazao na bijelu točku. Možda je bio penal, a možda nije. Ali Allan McGregor (vratar) me spasio. Nema se više što žaliti. To je sada prošlost”, poručio je Katić. Ovom pobjedom Rangersi su stigli na samo dva boda zaostatka za Celticom. San im je zaustaviti ih da ne dođu do devetog naslova zaredom.

“U dobroj smo poziciji, ali tek je zima. Kraj sezone nije niti blizu. Moramo ići iz utakmice u utakmicu. Moramo davati sve od sebe”, rekao je i pohvalio Barišića.

“On je sjajan igrač i zaslužio je biti igračem utakmice. On je starter u hrvatskoj reprezentaciji i bit će velika zvijezda. Jako sam sretan zbog njega”, rekao je Katić, koji se sada nada Dalićevu pozivu.

“Vidjeli smo lani u Rusiji da je hrvatska reprezentacija među top tri na svijetu s igračima iz Barcelone, Reala i Liverpoola. Bit će teško upasti u momčad, ali vjerujem u sebe. To mi je san – odjenuti reprezentativni dres jednog dana. Moram još puno raditi i čekati svoju priliku. Ali najprije moram igrati dobro za Rangerse”, završio je.

Barišić je dodao da je jako zadovoljan utakmicom i da je njegova momčad zasluženo slavila.

“Jako sam sretan zbog asistencija, ali najvažnija je momčad. Igrali smo dobro i apsolutno zasluženo slavili”, rekao je Barišić.