FRANCUZ POSTAO SNJEŽNI KRALJ I UPISAO SE U POVIJESTI: ‘To jedino ovdje možemo doživjeti…’

Francuski 22-godišnji skijaš Clement Noel postao je najmlađim osvajačem krune za Trofej Snježne kraljice, nakon što je u nedjelju trijumfirao na ledenoj padini sljemenskog Crvenog spusta sa sedam stotinki prednosti pred 27-godišnjim Švicarcem Ramonom Zenhaeusernom i došao do svoje četvrte pobjede u Svjetskom kupu.

FRANCUZ POSTAO NOVI SNJEŽNI KRALJ: Clement Noel slavio na Sljemenu, Rodeš najbrži Hrvat

Noel je kao najmlađi pobjednik na ljestvici sljemenskih rekordera preskočio velikog Austrijanca Marcela Hirschera, koji je bio dva mjeseca stariji od Francuza kad je 2012. godine po prvi put osvojio kristalnu krunu. Francuski skijaš će u svibnju proslaviti 23. rođendan, a u nedjelju je postao drugim francuskim pobjednikom na Crvenom spustu, na kojem je prije 11 godina slavio njegov sunarodnjak Jean-Baptiste Grange.

Bez zamjerki

“Osjećam se odlično. No, Jean-Baptiste je mnogo puta pobjeđivao. Velika je čast biti u tom društvu. Staza je bila odlična, atmosfera također. Ponosan sam na sebe, na ovo što sam napravio. Bilo je tijesno i vrlo uzbudljivo”, rekao je novi sljemenski kralj.

Na Sljemenu je vožen tek treći slalom u ovoj sezoni, a Noel je postao trećim pobjednikom u najizjednačenijoj konkurenciji u posljednjih desetak godina.

“Sad je sve otvorenije, zanimljivije za gledatelj, jer je Marcel (Hirscher) bio malo bolji od svih ostalih, zato je toliko puta pobjeđivao. Marcel je bio važan za skijanje, slalom, veleslalom. Bio je najbolji skijaš dugi niz godina. Lijepo je imati nova lica. Ponekad je dobro da ga nema. Ostavio je malo mjesta za nas. Velika je konkurencija. Mnogo je onih koji danas mogu pobijediti. Već u Madonni to može biti netko drugi, Ramon, Daniel Yule, netko treći.”

‘Bio sam među onima koji su imali sreće’

Noel je u prvoj vožnji imao četvrto vrijeme, bio je među onima koji su pogriješili na prelasku preko Erberova puta, ali je znao da je zaostatak nadoknadiv u drugoj vožnji.

“Napravio sam pogrešku u prvoj vožnji. Bilo je teško biti brz na tom dijelu. Neki su imali sreće, a ja sam bio među njima, jer nisam izgubio na vremenu. Znao sam da i uz tu pogrešku mogu biti najbrži. Izgubio sam na nekim dijelovima i u drugoj vožnji. No, ne misliš o tome. Što je bilo, bilo je.”

Komplimenti za krunu

Nije imao primjedbe na postavu ni u prvoj, ni u drugoj vožnji.

“Bilo je dobro, lijepo za gledati, brzo, s velikim razmacima. Sretan sam kad nije previše zamki jer to nije lijepo za gledanje.”

Najljepši pogled bio je na semafor, kad je vidio svoje ime na vrhu, što mu je donijelo prvu kristalnu krunu.

“To je nešto posebno. Jedino ovdje tako nešto možemo doživjeti. Nadam se da ćemo je sretno dopremiti kući, gdje će dobiti posebno mjesto.”

Prvi Švicarac

Ramon Zenhaeusern postao je prvim Švicarcem koji se popeo na pobjedničko postolje na Crvenom spustu.

“Skoro svugdje je tako. Velika smo skijaška nacija, ali u slalomu nismo imali baš velike rezultate”, priznao je Zenhaeusern.

Samo sedam stotinki dijelilo ga je od pobjede.

“Na kraju moram biti zadovoljan drugim mjestom. Bilo je tijesno, ali možda će drugi put sedam stotinki biti na mojoj strani. Znam da sam izgubio na zadnjoj strmini. Čuo sam publiku, bio malo nervozan. Znao sam da skijam dobro. To je još jedno iskustvo”, priznao je 27-godišnji dvometraš koji u svojoj visini vidi određenu prednost, što dokazuje i sastav pobjedničkog postolja na kojem su u nedjelju stajali neobično visoki skijaši za ovu disciplinu.

“Mislim da je to novi trend. Kad uspiješ naći ravnotežu na skijama, onda visina može biti prednost”, zaključio je najbolji švicarski slalomaš.

Oduševljeni Talijan

Talijan Alex Vinatzer prvi se put popeo na postolje, a kao 20-godišnjak postao najmlađim skijašem kojem je to uspjelo na Crvenom spustu.

“Ne mogu se prestati smijati. Nevjerojatno. Nisam mislio da će postolje doći tako rano. Nadao sam se da će to biti ove sezone, ali nisam mislio da će biti tako brzo”, rekao je mladić kojeg mnogi smatraju novom velikom zvijezdom talijanskog skijanja.

“Stvarno uživam u skijanju. Ne vidim to kao pritisak, već kao priliku da budem još bolji.”

‘Navija se za sve skijaše…’

U prvoj vožnji je sa startnim brojem 28 ostvario osmo vrijeme. No, treneri su mu rekli da u drugoj vožnji mora biti još agresivniji.

“U gornjem dijelu mi to nije uspjelo, No, od ravnog dijela staze do kraja sam stvarno uspio odlično skijati.”

Pomogli su mu i gledatelji za koje je bio prepun pohvala.

“Stvarno je lijepo. Nema puno utrka gdje se navija za sve skijaše. To je pravi sportski duh. Nadam se da će tako biti u Madonni i Schladmingu, gdje imamo po 30, 40 tisuća ljudi uz stazu.”