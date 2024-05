Yu Zidi (11) iz Kine izazvala je ogromnu pažnju u svijetu plivanja nakon što je na kineskom nacionalnom prvenstvu Shenzhenu u disciplini 400 metara mješovito osvojila drugo mjesto s vremenom 4:40.97, što je uistinu impresivno i samo dvije sekunde ispod olimpijske norme.

Nijemci su napravili usporedbu ovog rezultata s njihovim plivačicama i zaključili kako je ovo oko sedam sekundi brže od aktualne njemačke prvakinje Noele Benkl. U usporedbi s njemačkim rekordom u ovoj starosnoj dobi, vrijeme Kineskinje brže je čak 23 sekunde. Spomenimo i kako svjetski rekord u ovoj disciplini (400 metara mješovito) koji drži Kanađanka Summer McIntosh (17) iznosi 4:25.87.

Hrvatski plivački savez na svojoj stranici ima rekorde Hrvatske do uzrasta Kadeta, što je za plivačice od 12 do 13 godina, a za plivače od 13 do 14 godina. Nema dakle zapisa za Mlađe Kadete koje su za plivačice od 10 do 11 godina za usporedbu sa spomenutom Kineskinjom.

No, uzmemo li sve ostalo za usporedbu, vidljivo je kako rekord Hrvatske za seniorke na 400 metara mješovito iznosi 4:39.41 i drži ga Matea Samardžić. To je dakle samo oko sekundu i pol brže od 11-godišnjeg djeteta. U uzrastu Kadeta za plivačice rekord drži Anamarija Petričević s rezultatom 5:01.30, dakle više od 20 sekundi sporije od male Kineskinje.

Usporedimo li s muškim rezultatima za Kadete Toni Slavica isplivao je rekord Hrvatske u vremenu 4:44.66, a to je više od tri i pol sekunde sporije nego mlada Kineskinja koja je još u Osnovnoj školi i koja se neće natjecati na Olimpijskim igrama u Parizu jer je kineska reprezentacija već ispunila kvotu od 26 plivača i plivačica, ali njeno vrijeme tek dolazi i očekuje se da bude jedna od zvijezda na OI u Los Anglesu 2028. godine kada će imati 15 godina.

